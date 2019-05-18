شكرا لقرائتكم خبر عن الطائف: العثور على جثتين لرجل وزوجته جرفت السيول مركبتهم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد الزيادي (الطائف)

عثرت فرق الدفاع المدني والفرق التطوعية بمحافظة الطائف ظهر اليوم (السبت) على جثتن لرجل وزوجته، بعدما جرفتهم السيول المنقولة أمس وهما داخل مركبتهما بوادي عروش جنوبي الطائف.

وصرح المتحدث الدفاع المدني بمحافظة الطائف العقيد ناصر الشريف، بأنه ورد بلاغ لمركز العمليات الأمنية الموحدة فجر اليوم يفيد بفقدان رجل وزوجته نتيجة انجرافهم في سيل بوادي عورش جنوبي محافظة الطائف.

وأوضح الشريف أنه فور تلقي البلاغ تم تحريك فرق البحث والإنقاذ من قِبل الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف، وإدارة الدفاع المدني بمحافظة ميسان، حيث تم العثور عليهما متوفين بالقرب من وادي أيان.

وفي سياق متصل، حرر «مدني الطائف» احتجاز ٩٧ مسافراً في إثر هطول أمطار غزيرة على أجزاء متفرقة من المحافظة وبعض المراكز الإدارية التابعه لها، منها الشفا، وكلاخ، وسديرة، والسيل الكبير، وشقصان، والجرد، والعطيف، وعشيره، والكر، فيما تسببت الأمطار في قطع عدد من الطرقات وانقطاع التيار الكهربائي.

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وكشف المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني، أنه نتج عن تلك الأمطار بعض الاحتجازات داخل السيول في سديره ووادي النيل، وتم التعامل معها وإخراج المحتجزين بصحة جيدة من قِبل فرق وآليات الدفاع المدني.

وأشار الشريف إلى احتجاز عدد من المركبات وباصين بهما (٩٧) راكباً من جنسيات مختلفة، بعد أن حاصرهم سيل منقول على طريق الجرد باتجاه الطائف، وتم التعامل مع الموقف بما يقتضيه دون حدوث إصابات.

ولفت متحدث الدفاع المدني إلى انقطاعات للتيارات الكهربائية المغذية لبعض المراكز نتيجة هطول الأمطار، موضحاً أنه تم التنسيق مع شركة الكهرباء وإعادة التيار، كما تم إغلاق طريق الشفا النازل نتيجة تراكم البرد على الطريق، وتم إعادة فتحه بعد التنسيق مع الجهات المعنية، وكذلك إغلاق طريق (حضن - تربه - الطائف) في كلا الاتجاهين لوجود سيول منقولة قطعت الطريق في أكثر من موقع.

كما سال على إثر الأمطار عدد من الأودية والشعاب، منها وادي الحمضة، ووادي مظللة، ووادي كلاخ، ووادي العولة، ووادي حضن، ووادي النيل، وادي الفيصلية.

وأهابت الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف، بالمواطنين والمقيمين أخذ الحيطة والحذر وعدم النزول إلى بطون الأودية ومجاري السيول.