، الطائف.. مطلق النار على جهاز "ساهر" في قبضة الشرطة ،

محمد بن مسعود - الدمام - مواطن في العقد الثالث وجرى إيقافه ومباشرة الإجراءات النظامية

ألقى رجال التحريات والبحث الجنائي بمحافظة الطائف القبض على مطلق النار على جهاز الرصد الآلي ساهر.

وأوضح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، قائلاً: إلحاقاً لما الخليج 365 الإعلان عنه عن تعرض جهاز الرصد الآلي لسرعة المركبات (ساهر) بطريق (الطائف - الباحة) لإطلاق نار، فقد تمكنت شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة محافظة الطائف -بفضل من الله- من تحديد هوية المتهم والقبض عليه، مشيراً أنه مواطن في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه ومباشرة الإجراءات النظامية بحقه.

وأكد أن شرطة منطقة مكة المكرمة إذ تُعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.