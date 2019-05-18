، الطائف.. مطلق النار على جهاز "ساهر" في قبضة الشرطة ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
ألقى رجال التحريات والبحث الجنائي بمحافظة الطائف القبض على مطلق النار على جهاز الرصد الآلي ساهر.
وأوضح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، قائلاً: إلحاقاً لما الخليج 365 الإعلان عنه عن تعرض جهاز الرصد الآلي لسرعة المركبات (ساهر) بطريق (الطائف - الباحة) لإطلاق نار، فقد تمكنت شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة محافظة الطائف -بفضل من الله- من تحديد هوية المتهم والقبض عليه، مشيراً أنه مواطن في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه ومباشرة الإجراءات النظامية بحقه.
وأكد أن شرطة منطقة مكة المكرمة إذ تُعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.
الطائف.. مطلق النار على جهاز "ساهر" في قبضة الشرطةعبدالله الراجحي الخليج 365 2019-05-18
ألقى رجال التحريات والبحث الجنائي بمحافظة الطائف القبض على مطلق النار على جهاز الرصد الآلي ساهر.
وأوضح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، قائلاً: إلحاقاً لما الخليج 365 الإعلان عنه عن تعرض جهاز الرصد الآلي لسرعة المركبات (ساهر) بطريق (الطائف - الباحة) لإطلاق نار، فقد تمكنت شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة محافظة الطائف -بفضل من الله- من تحديد هوية المتهم والقبض عليه، مشيراً أنه مواطن في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه ومباشرة الإجراءات النظامية بحقه.
وأكد أن شرطة منطقة مكة المكرمة إذ تُعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.
18 مايو 2019 - 13 رمضان 1440
08:23 PM
مواطن في العقد الثالث وجرى إيقافه ومباشرة الإجراءات النظامية
ألقى رجال التحريات والبحث الجنائي بمحافظة الطائف القبض على مطلق النار على جهاز الرصد الآلي ساهر.
وأوضح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، قائلاً: إلحاقاً لما الخليج 365 الإعلان عنه عن تعرض جهاز الرصد الآلي لسرعة المركبات (ساهر) بطريق (الطائف - الباحة) لإطلاق نار، فقد تمكنت شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة محافظة الطائف -بفضل من الله- من تحديد هوية المتهم والقبض عليه، مشيراً أنه مواطن في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه ومباشرة الإجراءات النظامية بحقه.
وأكد أن شرطة منطقة مكة المكرمة إذ تُعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.
، الطائف.. مطلق النار على جهاز "ساهر" في قبضة الشرطة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر الطائف.. مطلق النار على جهاز "ساهر" في قبضة الشرطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.