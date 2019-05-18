، سلطان بن سعيد يؤكد: لم أترشح لرئاسة نادي الهلال ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكد امتلاك النادي لعقود استثمارية تاريخية

أكد سلطان بن سعيد عضو مجلس إدارة نادي الهلال، أنه لم يترشح لرئاسة نادي الهلال.

وقال مغرداً: "لم أرشح نفسي لرئاسة نادي الهلال.. ولعدم التفرغ لارتباطي العملي لن أكون نائبًا. هناك بإذن الله مرشح قادم وبقوة ويحظى بتأييد شرفي كبير سيكون له دور فعال في قيادة النادي، سنكمل معه كعضو في مجلس إدارته المرشحة إن شاء الله".

وأضاف: شخصيًا مهتم جدًا بتطوير الجانب الاستثماري والتجاري والمؤسسي للكيان ويحتاج ذلك إلى تركيز كامل وهو ما تم البدء بتنفيذه من بداية الموسم الماضي وكنا نعمل بصمت لتحقيق أهدافنا الطموحة.

وزاد كاتباً: بدأنا العمل من بداية الموسم الماضي كعضو في مجالس الإدارات السابقة برئاسة أخي سامي الجابر وبرئاسة أخي الأمير محمد بن فيصل وحتى اللحظة في المجلس الحالي، مسؤول عن الملف الاستثماري والتسويقي للنادي، وتم إعادة صياغة استراتيجة النادي التسويقية والتجارية واستحداث إدارة استثمارية فعالة تقوم مقام الشركات التسويقية الخارجية وهو المعمول به كنموذج متبع في الأندية العالمية، حيث تم الانتهاء من جزء كبير من المرحلة الأولى، وتم الاتفاق مع عدد من الشركات الكبيرة والرائدة.

وختم تغريداته كاتباً: ولله الحمد، مجموع قيم العقود الجديدة تعتبر تاريخية وقياسية على مستوى مداخيل جميع الأندية السعودية وسيتم الإعلان عنها لاحقًا من خلال القنوات الرسمية للنادي، وسيكون لها دور استراتيجي في دعم ملف الاستقطابات للاعبي الفريق الأول.

وسيكون هناك عمل مؤسسي مستمر لإضافة مداخيل جديدة.