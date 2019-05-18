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ضربت عاصفة ترابية عصر اليوم السبت منطقة القصيم، متجهة ببطء لمحافظات شمال الرياض.
وتسببت العاصفة المصحوبة بالأمطار في انعدام للرؤية وجريان عدد من الأودية غرب منطقة القصيم، وتتجه العاصفة ببطء نحو محافظات شمال منطقة الرياض، ويتوقع وصولها للعاصمة في ساعات الليل المتأخرة.
وكانت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على معظم مناطق السعودية.
شاهد.. عاصفة ترابية تضرب القصيم وتتجه للعاصمة
ضربت عاصفة ترابية عصر اليوم السبت منطقة القصيم، متجهة ببطء لمحافظات شمال الرياض.
وتسببت العاصفة المصحوبة بالأمطار في انعدام للرؤية وجريان عدد من الأودية غرب منطقة القصيم، وتتجه العاصفة ببطء نحو محافظات شمال منطقة الرياض، ويتوقع وصولها للعاصمة في ساعات الليل المتأخرة.
وكانت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على معظم مناطق السعودية.
18 مايو 2019 - 13 رمضان 1440
07:50 PM
صاحبها هطول الأمطار وانعدام الرؤية وجريان الأودية
ضربت عاصفة ترابية عصر اليوم السبت منطقة القصيم، متجهة ببطء لمحافظات شمال الرياض.
وتسببت العاصفة المصحوبة بالأمطار في انعدام للرؤية وجريان عدد من الأودية غرب منطقة القصيم، وتتجه العاصفة ببطء نحو محافظات شمال منطقة الرياض، ويتوقع وصولها للعاصمة في ساعات الليل المتأخرة.
وكانت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على معظم مناطق السعودية.
، شاهد.. عاصفة ترابية تضرب القصيم وتتجه للعاصمة ،
المصدر : الخليج 365
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