، مدني حائل يدعو إلى الحذر: ابتعدوا عن مجاري السيول ،

محمد بن مسعود - الدمام - طالبت المديرية باتباع الإرشادات والحيطة من التقلبات الجوية

هطلت اليوم أمطار متوسطة على منطقة حائل, شملت مدينة حائل وضواحيها وعددًا من المحافظات والقرى والمراكز التابعة لها, سالت على إثرها الأودية والشعاب.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

من جهتها دعت المديرية العامة للدفاع المدني بالمنطقة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر من التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة واتباع السبل الآمنة عند هطول الأمطار والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.