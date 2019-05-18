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هطلت اليوم أمطار متوسطة على منطقة حائل, شملت مدينة حائل وضواحيها وعددًا من المحافظات والقرى والمراكز التابعة لها, سالت على إثرها الأودية والشعاب.
جعلها الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.
من جهتها دعت المديرية العامة للدفاع المدني بالمنطقة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر من التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة واتباع السبل الآمنة عند هطول الأمطار والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.
مدني حائل يدعو إلى الحذر: ابتعدوا عن مجاري السيولصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-18
هطلت اليوم أمطار متوسطة على منطقة حائل, شملت مدينة حائل وضواحيها وعددًا من المحافظات والقرى والمراكز التابعة لها, سالت على إثرها الأودية والشعاب.
جعلها الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.
من جهتها دعت المديرية العامة للدفاع المدني بالمنطقة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر من التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة واتباع السبل الآمنة عند هطول الأمطار والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.
18 مايو 2019 - 13 رمضان 1440
07:50 PM
طالبت المديرية باتباع الإرشادات والحيطة من التقلبات الجوية
هطلت اليوم أمطار متوسطة على منطقة حائل, شملت مدينة حائل وضواحيها وعددًا من المحافظات والقرى والمراكز التابعة لها, سالت على إثرها الأودية والشعاب.
جعلها الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.
من جهتها دعت المديرية العامة للدفاع المدني بالمنطقة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر من التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة واتباع السبل الآمنة عند هطول الأمطار والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.
، مدني حائل يدعو إلى الحذر: ابتعدوا عن مجاري السيول ،
المصدر : الخليج 365
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