، مدرب "النصر": "الهلال" فريق عظيم ولاعبوه رائعون والفوز عليه إنجاز ضخم ،

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اعتبر البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لنادي النصر، الفوز على الهلال بمثابة إنجاز كبير، كون النادي يملك لاعبين رائعين وتاريخًا كبيرًا، وذلك في تصريحات نقلتها صحيفة ريكورد البرتغالية .
وأبدى المدرب البرتغالي بالغ سعادته بالتواجد في الكرة السعودية، مبيناً أنه لاقى كل ترحيب من أهل البلد وأنه راضٍ تماماً عما حققه مع النصر في تجربته الحالية .
وقال فيتوريا إن تحقيقه للقب الدوري إضافة لتحقيق ابن جلدته بيدرو إيمانويل للقب الكأس مع التعاون سيساهم في زيادة السمعة الجيدة للمدربين البرتغاليين .
وعن البطولة التي حققها قال: "في البداية وافقت على العرض كون الفريق كان قادرًا على المنافسة.. كان الفارق بيننا وبين الهلال 6 نقاط تقلصت إلى ثلاث حتى استطعنا إنهاء المسابقة لصالحنا".
وعن الهلال، المنافس له على اللقب قال: "الهلال هو فريق رائع ولديه لاعبون رائعون ومدرب رائع "خورخي خيسوس".. تمكنا من هزيمة هذا الفريق، وهذا يعد إنجازاً كبيراً للغاية".
مدرب "النصر": "الهلال" فريق عظيم ولاعبوه رائعون والفوز عليه إنجاز ضخممحمد السيّد الخليج 365 2019-05-18
اعتبر البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لنادي النصر، الفوز على الهلال بمثابة إنجاز كبير، كون النادي يملك لاعبين رائعين وتاريخًا كبيرًا، وذلك في تصريحات نقلتها صحيفة ريكورد البرتغالية .
وأبدى المدرب البرتغالي بالغ سعادته بالتواجد في الكرة السعودية، مبيناً أنه لاقى كل ترحيب من أهل البلد وأنه راضٍ تماماً عما حققه مع النصر في تجربته الحالية .
وقال فيتوريا إن تحقيقه للقب الدوري إضافة لتحقيق ابن جلدته بيدرو إيمانويل للقب الكأس مع التعاون سيساهم في زيادة السمعة الجيدة للمدربين البرتغاليين .
وعن البطولة التي حققها قال: "في البداية وافقت على العرض كون الفريق كان قادرًا على المنافسة.. كان الفارق بيننا وبين الهلال 6 نقاط تقلصت إلى ثلاث حتى استطعنا إنهاء المسابقة لصالحنا".
وعن الهلال، المنافس له على اللقب قال: "الهلال هو فريق رائع ولديه لاعبون رائعون ومدرب رائع "خورخي خيسوس".. تمكنا من هزيمة هذا الفريق، وهذا يعد إنجازاً كبيراً للغاية".
18 مايو 2019 - 13 رمضان 1440
08:03 PM
قال إنه سعيد للغاية في "السعودية" ممتدحاً حسن ضيافة "السعوديين"
اعتبر البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لنادي النصر، الفوز على الهلال بمثابة إنجاز كبير، كون النادي يملك لاعبين رائعين وتاريخًا كبيرًا، وذلك في تصريحات نقلتها صحيفة ريكورد البرتغالية .
وأبدى المدرب البرتغالي بالغ سعادته بالتواجد في الكرة السعودية، مبيناً أنه لاقى كل ترحيب من أهل البلد وأنه راضٍ تماماً عما حققه مع النصر في تجربته الحالية .
وقال فيتوريا إن تحقيقه للقب الدوري إضافة لتحقيق ابن جلدته بيدرو إيمانويل للقب الكأس مع التعاون سيساهم في زيادة السمعة الجيدة للمدربين البرتغاليين .
وعن البطولة التي حققها قال: "في البداية وافقت على العرض كون الفريق كان قادرًا على المنافسة.. كان الفارق بيننا وبين الهلال 6 نقاط تقلصت إلى ثلاث حتى استطعنا إنهاء المسابقة لصالحنا".
وعن الهلال، المنافس له على اللقب قال: "الهلال هو فريق رائع ولديه لاعبون رائعون ومدرب رائع "خورخي خيسوس".. تمكنا من هزيمة هذا الفريق، وهذا يعد إنجازاً كبيراً للغاية".
، مدرب "النصر": "الهلال" فريق عظيم ولاعبوه رائعون والفوز عليه إنجاز ضخم ،
المصدر : الخليج 365
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