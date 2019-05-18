«الأرصاد» تنبه لأمطار غزيرة على منطقتي عسير والباحة

الدفاع المدني يدعو إلى الابتعاد عن مجاري الأودية والسيول
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم السبت، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على بعض مدن ومحافظات منطقة عسير، مصحوبة بزخات البرد ورياح نشطة تستمر حتى الساعة الـ9مساءً.
وشمل التنبيه مدينة أبها ومحافظات ومراكز خميس مشيط وأحد رفيدة وسراة عبيدة والمجاردة ومحايل وظهران الجنوب والنماص وتنومة وبارق ورجال ألمع وبلقرن وبيشة وتثليث والحرجة.
ونبهت الهيئة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة قد تؤدي إلى جريان السيول, على منطقة الباحة, تشمل مدينة الباحة, ومحافظات بلجرشي, والعقيق, والمندق, والحجرة, وقلوة, والقرى, وغامد الزناد والأجزاء المجاورة لها، تستمر إلى التاسعة مساء.
من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة الجميع إلى ضرورة اتباع الإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول، وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.
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