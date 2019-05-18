استعادة 100 ألف متر أراضٍ حكومية من متعدّين بمنتزه الدقم

استعادت لجنة التعديات المركزية بمحافظة أملج أمس، أكثر من 100 ألف متر مربع من الأراضي المُعْتَدَى عليها بمتنزه الدقم شمال المحافظة، وقد سلّمت المواقع للبلدية.

وأوضحت لجنة التعديات المركزية أنها تقوم بتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين القاضية بإزالة أي تعدي على الأراضي الحكومية بدون مسوغ شرعي، في حين أن المخالف المبادر بإزالة التعدي يطبق بحقه الحد الأدنى من الغرامة.

وأهابت اللجنة بالمواطنين التعاون للوقوف ضد هذه التعديات والإبلاغ عنها، لما تسبب من الفوضى وإعاقة التخطيط العمراني الحديث.

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تجدر الإشارة إلى أن بلدية محافظة أملج، أغلقت الأسبوع الأول من حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها، سبع منشآت متعلقة بالصحة العامة.

يأتي ذلك مع جهود وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك؛ بهدف تحسين وزيادة الامتثال للاشتراطات الصحية في المنشآت الغذائية والجهات ذات العلاقة بالصحة العامة.

وأوضح رئيس البلدية المهندس ناجي رمضان غبان، أن البلدية نفّذت خلال الأسبوع الماضي، نحو 242 جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية، نتج عنها إنذار 126 منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية، شملت مطاعم ومطابخ وكافتيريات وتموينات جملة وتجزئة ومحلات بيع اللحوم، وتم إتلاف 160 كيلوجرامًا من المواد الغذائية الفاسدة، فيما نتج عن متابعة الباعة الجائلين رصد 25 بائعًا مخالفًا.