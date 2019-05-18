سياسي / وزير الخارجية الأردني يلتقي الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام



عمّان 13رمضان 1440 هـ الموافق 18 مايو 2019 م واس

التقى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ، اليوم، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام سوزانا تيرستال، التي تزور الأردن حاليا.

وجرى خلال اللقاء بحث الجهود المستهدفة حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، وتاكيد استمرار التنسيق والتعاون بين الأردن والاتحاد الاوروبي من أجل إيجاد أفق سياسي لحل الصراع.

//انتهى//

19:45ت م

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