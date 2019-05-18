السعودية اليوم / إصابة فلسطينيي برصاص القوات الإسرائيلية شرق خان يونس



خان يونس13 رمضان 1440 هـ الموافق 18 مايو 2019 م واس

أصيب مواطن فلسطينيي ، اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة .

وأفادت مصادر طبية في غزة، بأن شابا فلسطينيي، أصيب بعيار ناري في يده عندما فتحت قوات الاحتلال النار صوب مجموعة من المواطنين الفلسطينيين شرق محافظة خان يونس، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج .

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19:29ت م

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