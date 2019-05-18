السعودية اليوم / تفكيك خلية دعم للجماعات الإرهابية غربي الجزائر



الجزائر 13 رمضان 1440 هـ الموافق 18مايو 2019 و واس

أوقف الجيش الجزائري ثلاثة عناصر داعمة للجماعات الإرهابية، في محافظة تلمسان غربي الجزائر.

وقالت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان اليوم : إن العملية تمت في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات من جهة أخرى، أوقفت وحدة تابعة للجيش وحرس الحدود بكل من تلمسان ومدينة عين قزام (جنوب البلاد) أربعة مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة.

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19:05ت م

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