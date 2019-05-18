السعودية اليوم / رابطة العالم الإسلامي تفتتح جامع الملك عبدالعزيز - رحمه الله - في باكستان



هريبور 13 رمضان 1440 هـ الموافق 19 مايو 2019 م واس

افتتح في مدينة هريبور بإقليم خيبر بختونخواه شمال غرب باكستان اليوم جامع الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله - ، وذلك ضمن المشروعات الخيرية التي تنفذها رابطة العالم الإسلامي عبر الهيئة العالمية للإغاثة والرعاية والتنمية في جمهورية باكستان، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي وعدد من المسؤولين في الحكومة المحلية.

وأوضح السفير المالكي في تصريح بهذه المناسبة أن هذا الجامع يعد معلماً من معالم الصداقة بين المملكة العربية

وأثنى على الجهود التي تبذلها رابطة العالم الإسلامي والهيئات التابعة لها، مؤكداً أن هذه الجهود تُقوي أواصر المحبة بين أبناء الشعبين الشقيقين السعودي والباكستاني.

ورفع السفير المالكي الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير

من جهته أوضح مدير عام مكتب رابطة العالم الإسلامي مدير مكتب الهيئة العالمية للإغاثة والرعاية والتنمية في باكستان سعد بن مسعود الحارثي أن جامع الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ـ رحمه الله ـ تم بناؤه في حرم جامعة هريبور، ضمن الانشطة التي تقوم بها الرابطة عبر الهئية العالمية للإغاثة والرعاية والتنمية بمتابعة وتوجيه من معالي الأمين العام للرابطة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى ، ومعالي الأمين العام للهيئة الدكتور عبدالعزيز بن أحمد سرحان، سائلاً الله أن يتقبل هذا العمل وأن لا يحرم الجميع الأجر.

من جانبه رفع رئيس جامعة هاريبور البروفيسور أنوار جيلاني الشكر للمملكة العربية السعودية وقيادتها على هذا الجامع ، وقال إن هذا الجامع الذي يتسع لنحو خمسمائة مصلٍ أصبح رمزاً للصداقة بين البلدين، وأحد المعالم السعودية في إقليم خيبر بختونخواه.

// انتهى //

17:18ت م

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هريبور 13 رمضان 1440 هـ الموافق 19 مايو 2019 م واسافتتح في مدينة هريبور بإقليم خيبر بختونخواه شمال غرب باكستان اليوم جامع الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله - ، وذلك ضمن المشروعات الخيرية التي تنفذها رابطة العالم الإسلامي عبر الهيئة العالمية للإغاثة والرعاية والتنمية في جمهورية باكستان، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي وعدد من المسؤولين في الحكومة المحلية.وأوضح السفير المالكي في تصريح بهذه المناسبة أن هذا الجامع يعد معلماً من معالم الصداقة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان، ويأتي استكمالاً للعمل الخيري الذي تقوم به المملكة عبر هيئاتها وبتوجيهات من قيادتها الرشيدة في تقديم المساعدة وبناء بيوت الله.وأثنى على الجهود التي تبذلها رابطة العالم الإسلامي والهيئات التابعة لها، مؤكداً أن هذه الجهود تُقوي أواصر المحبة بين أبناء الشعبين الشقيقين السعودي والباكستاني.ورفع السفير المالكي الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ على ما توليه قيادة المملكة من اهتمام خاص في مجال العمل الإنساني وخدمة الإسلام والمسلمين.من جهته أوضح مدير عام مكتب رابطة العالم الإسلامي مدير مكتب الهيئة العالمية للإغاثة والرعاية والتنمية في باكستان سعد بن مسعود الحارثي أن جامع الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ـ رحمه الله ـ تم بناؤه في حرم جامعة هريبور، ضمن الانشطة التي تقوم بها الرابطة عبر الهئية العالمية للإغاثة والرعاية والتنمية بمتابعة وتوجيه من معالي الأمين العام للرابطة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى ، ومعالي الأمين العام للهيئة الدكتور عبدالعزيز بن أحمد سرحان، سائلاً الله أن يتقبل هذا العمل وأن لا يحرم الجميع الأجر.من جانبه رفع رئيس جامعة هاريبور البروفيسور أنوار جيلاني الشكر للمملكة العربية السعودية وقيادتها على هذا الجامع ، وقال إن هذا الجامع الذي يتسع لنحو خمسمائة مصلٍ أصبح رمزاً للصداقة بين البلدين، وأحد المعالم السعودية في إقليم خيبر بختونخواه.// انتهى //17:18ت م0077

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