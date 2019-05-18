السعودية اليوم / أمطار على منطقة حائل



حائل 13 رمضان 1440 هـ الموافق 18 مايو 2019 م واس

هطلت اليوم أمطار متوسطة على منطقة حائل, شملت مدينة حائل وضواحيها وعدد من المحافظات والقرى والمراكز التابعة لها, سالت على إثرها الأودية والشعاب.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

من جهتها دعت المديرية العامة للدفاع المدني بالمنطقة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر من التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة وأتباع السبل الآمنة عند هطول الأمطار والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.

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16:57ت م

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