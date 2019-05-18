

المدينة المنورة 13 رمضان 1440 هـ الموافق 18 مايو 2019 م واس

تفقد مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة المدينة المنورة المهندس فيصل بن خالد المدني‫ ‬أمس, عددًا من دور الإيواء السياحي ‫للتأكد من مستوى الخدمات المقدمة في تلك المواقع ومدى تطبيق الأنظمة الخاصة بالهيئة في قطاع الإيواء وفق معايير التصنيف‬.

وأوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة المهندس فيصل بن خالد المدني أن هذه الجولة تأتي ضمن ‫الخطة التشغيلية التي تنفذها الهيئة خلال فترة الإجازة المدرسية التي جاءت متزامنة مع شهر رمضان.‬

‫وأضاف المدني أن الفرق الميدانية التابعة لسياحة المدينة المنورة تواصل تنفيذ خطتها الرقابية على منشآت الإيواء السياحي ورصدت ملاحظات وشكاوى النزلاء ، بالإضافة إلى التأكد من سريان رخص مزاولة النشاط ورصد للمنشآت المخالفة لنظام العمل وتوطين الوظائف، وكذلك التأكد من جودة الخدمة المقدمة من قبل المنشآت المرخصة من ناحية مستوى النظافة وتوفر وسائل الأمن والسلامة والتعامل مع الشكاوي الواردة من الهاتف السياحي أو الواردة للفرع، وضبط المنشآت الغير ملتزمة بالأسعار المعتمدة أو التي لم تقم بالتقييد بقائمة الأسعار المعلنة في مداخل الفندق ومنصات الاستقبال, بالإضافة إلى التعامل مع الشكاوى الواردة عبر الهاتف السياحي الموحد (19988).‬

‬ ‫وبين أن الجولات الميدانية أسفرت عن تسجيل عدد من الملاحظات في قطاع الإيواء السياحي وتعاملت الهيئة وفق الأنظمة واللوائح بهدف تلافي الملاحظات الواردة من خلال التقارير الرقابية وكذلك الهاتف السياحي لرفع مستوى الأداء في الخدمات المقدمة في قطاع الإيواء.

وأشار المدني إلى أن العقوبات والمخالفات تهدف إلى ضمان جودة خدمات مرافق الإيواء السياحي المقدمة للنزلاء ، بالإضافة إلى الارتقاء بصناعة السياحة بالمنطقة، والتأكد من مزاولة النشاط بكفاءة عالية , داعياً إلى التواصل مع قنوات الاتصال الرسمية الخاصة بالهيئة في حال رصد أي ملاحظات أو شكاوى على مستوى الخدمات المقدمة بمرافق الإيواء السياحي.

// انتهى //

16:15ت م

0058





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مدير سياحة المدينة المنورة يتفقد مستوى الخدمات في قطاع الإيواء السياحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.