“سكني” يطلق 18 مخططًا جديدًا للأراضي السكنية المجانية ويدعو لاختيارها إلكترونيًا

جدة - عمرو شويل أعلن برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان عن إضافة 18 مخططاً سكنياً جديداً عبر بوابته الإلكترونية ضمن المخططات السكنية للأراضي التي يستمر البرنامج في طرحها عبر البوابة شهريًا، لتتيح للمستفيد اختيار المخطط السكني المناسب لهم، داعياً المستفيدين الراغبين في خيار الحصول على أرض مجانية إلى زيارة الموقع الإلكتروني للموقع، أو الدخول عبر الرابط https://sakani.housing.sa/plans-map.

وأوضح البرنامج في بيان صحافي اليوم، أنه تم تفعيل الاختيار الإلكتروني للمخططات الجديدة وجاري استكمال أعمال البنية التحتية فيها، والتي تشمل المرافق الخدمية العامة، وتضمنت المخططات الجديدة 6 مخططات بمنطقة الرياض توفير أكثر من 550 قطعة أرض، شملت مشروع “إسكان شقراء” والذي يضم 185 أرض، ومشروع “إسكان الأفلاج” 115 أرض، ومشروع “إسكان الدوادمي” 93 قطعة أرض، ومشروع “إسكان الزلفي” الذي يضم 77 قطعة أرض، ومشروع “إسكان ثادق” 49 أرض، ومشروع “إسكان رماح” 38 أرض.

كما أضاف “سكني” 4 مخططات جديدة في منطقة مكة المكرمة توفر 970 قطعة أرض للحجز أمام المواطنين، هي مشروع “إسكان تربه” بواقع 404 قطعة أرض، ومشروع “إسكان الكامل” بنحو 303 أرض، ومشروع “إسكان رابغ” 245 قطعة أرض، ومشروع “إسكان رنية” 23 أرض.

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كما أعلن البرنامج عن إضافة 3 مخططات لأراضي سكنية في منطقة القصيم توفر نحو 400 قطعة أرض موزعة بين محافظاتها وشملت مشروع “إسكان عنيزة” 312 قطعة أرض، مشروع “عين الجواء” 24 قطعة أرض، مشروع “إسكان الشماسية” 22 قطعة ارض، إضافة إلى خمسة مخططات أخرى جديدة توفير حوالي 2400 قطعة أرض موزعة بين عدد من المناطق والمحافظات، شملت مخططين في منطقة حائل، هما مشروع “إسكان حائل” بواقع 720 قطعة أرض، ومشروع “إسكان شنان” بـ 258 أرض، بالإضافة إلى مشروع “إسكان بدر” في منطقة المدنية المنورة والذي يوفر 940 أرض، ومشروع “إسكان تيماء” في منطقة تبوك بـ376 قطعة أرض، ومشروع “إسكان أبو عريش” في منطقة جازان 29 قطعة أرض.

وبين “سكني” أنه أصبح بإمكان المستفيد المسجل في وزارة الإسكان زيارة البوابة الإلكترونية لموقع “سكني” ثم اختيار “الحلول السكنية” ومن ثم الضغط على خيار الأراضي السكنية المجانية واختيار المخطط المناسب له ثم إكمال نموذج التسجيل قبل التوجه لاحقاً لزيارة الفرع لإنهاء إجراءات توقيع العقد والحصول على الأرض، مشيراً إلى أنه سيواصل تقديم كافة التسهيلات للمستفيدين من المواطنين بما يحقق تطلعاتهم.

وأشار إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار توفير خيارات أكثر للمواطنين تمكّنهم من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبي رغباتهم، بما يرفع من نسبة التملّك السكني والوصول إلى 70% بحلول عام 2030 وفقاً لمستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج تحقيق رؤية المملكة.

يذكر أن برنامج سكني التابع لوزارة الاسكان قد خصص أكثر من 207.296 قطعة أرض في مختلف مناطق المملكة منها 50 ألف قطعة مجانية تم تخصيصها هذا العام، حيث تتواصل عمليات تسليم الأراضي المجانية في مختلف المناطق، كما يتيح البرنامج العديد من الخيارات السكنية والحلول التمويلية للمستفيدين لتشمل بالإضافة إلى الأراضي المجانية، الوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة والوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين والقروض العقارية المدعومة للاستفادة من شراء الوحدات الجاهزة من السوق، والبناء الذاتي لمن يملكون الأراضي، وتحويل تمويل القرض القائم إلى مدعوم.