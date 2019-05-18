، مكافأة "ريال" من مدير لبناني لعاملتين سعوديتين بشركة ملابس ،

محمد بن مسعود - الدمام - وثقتاها بمقطع فيديو ومغردون يطالبون العمل بالتحقيق

سجلت فتاتان سعوديتان تعملان في شركة ملابس؛ مقطع فيديو ذكرتا فيه أن مديرهما اللبناني، قدم لهما مكافأة "ريال واحد" نظير تنظيفهما الأرضيات لمحل الشركة العالمية.

الفتاتان في مقطع الفيديو لم يذكرا مقر المحل بأي مدينة، إلا أنهما ذكرتا بتنَّدر أنهما موظفتان في محل "زارا" وقد تلقيتا مكافأة من مديرهما اللبناني ريالاً لكل واحدة، مقابل طلبه منهما (تمسيح) الأرضيات.. وختمت إحداهما المشهد بـ"حسبي الله ونعم الوكيل".

هذا المشهد أثار ردة فعل مستاءة بين المغردين السعوديين على تويتر، طالبوا فيها العمل بالتحقيق في مقطع الفيديو ونظامية عمل المقيم في موقع إداري قيادي، ومحاسبة المخالف إن وجد.

وحول ذلك عقب رئيس الشؤون القانونية بالمجموعة الوكيلة للشركة العالمية زارا د. عبدالله مطر وقال عبر حساب باسمه على تويتر: "بداية تستنكر الشركة وبشدة مثل هذه التصرفات الفردية وغير المقبوله تمامًا، والمخالفة لسياسات ولوائح العمل لديها، وأنه جاري التحقيق وسوف يتم اتخاذ الإجراءات النظامية الصارمة والحازمة في حال ثبوت ذلك".