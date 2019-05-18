، منقذ محتجزي سيول وادي كلاخ يروي الواقعة.. استغاثة واستجابة ،

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كشف قائد الصهريج سوداني الجنسية الذي ظهر في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وهو يقوم بقطع مياه السيول الجارفة ويتمكن من إنقاذ شابين احتجزا وسط وادي كلاخ بمحافظة الطائف تفاصيل إنقاذهما.
وقال لـ"الخليج 365": عقيل محمد علي إنه كان يوم أمس يقف بالصهريج لتعبئته من أشياب المياه المحلاة، وإذا بشخص يطلب العون والمساعدة ويفيد بوجود أقاربه محتجزين بسيل وادي كلاخ، ليترك موقعه ويتواصل مع كفيله المواطن بندر الوذيناني والذي بادره على الفور بسرعة المساعدة للمحتجزين، وأن يذهب الصهريج ويبقى سلامة المحتجزين والسائق أهم.
وأضاف المقيم: أنه وبحمد الله تقدمنا للوادي، وكان السيل جارفاً وقوياً وقربنا من المحتجزين وتم إنقاذهما بعد توصيل حبال لهما، ومن ثم الصعود على ظهر الصهريج ونقلهما إلى ضفة الوادي، مشيرًا إلى سعادته الغامرة لإنقاذ محتجزين من الموت، بعد عناية الله ولطفه.
منقذ محتجزي سيول وادي كلاخ يروي الواقعة.. استغاثة واستجابةسعود الدعجاني الخليج 365 2019-05-18
كشف قائد الصهريج سوداني الجنسية الذي ظهر في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وهو يقوم بقطع مياه السيول الجارفة ويتمكن من إنقاذ شابين احتجزا وسط وادي كلاخ بمحافظة الطائف تفاصيل إنقاذهما.
وقال لـ"الخليج 365": عقيل محمد علي إنه كان يوم أمس يقف بالصهريج لتعبئته من أشياب المياه المحلاة، وإذا بشخص يطلب العون والمساعدة ويفيد بوجود أقاربه محتجزين بسيل وادي كلاخ، ليترك موقعه ويتواصل مع كفيله المواطن بندر الوذيناني والذي بادره على الفور بسرعة المساعدة للمحتجزين، وأن يذهب الصهريج ويبقى سلامة المحتجزين والسائق أهم.
وأضاف المقيم: أنه وبحمد الله تقدمنا للوادي، وكان السيل جارفاً وقوياً وقربنا من المحتجزين وتم إنقاذهما بعد توصيل حبال لهما، ومن ثم الصعود على ظهر الصهريج ونقلهما إلى ضفة الوادي، مشيرًا إلى سعادته الغامرة لإنقاذ محتجزين من الموت، بعد عناية الله ولطفه.
18 مايو 2019 - 13 رمضان 1440
06:24 PM
قال لـ"الخليج 365": سعادة كبيرة تغمرني لإنقاذ محتجزين من الموت
كشف قائد الصهريج سوداني الجنسية الذي ظهر في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وهو يقوم بقطع مياه السيول الجارفة ويتمكن من إنقاذ شابين احتجزا وسط وادي كلاخ بمحافظة الطائف تفاصيل إنقاذهما.
وقال لـ"الخليج 365": عقيل محمد علي إنه كان يوم أمس يقف بالصهريج لتعبئته من أشياب المياه المحلاة، وإذا بشخص يطلب العون والمساعدة ويفيد بوجود أقاربه محتجزين بسيل وادي كلاخ، ليترك موقعه ويتواصل مع كفيله المواطن بندر الوذيناني والذي بادره على الفور بسرعة المساعدة للمحتجزين، وأن يذهب الصهريج ويبقى سلامة المحتجزين والسائق أهم.
وأضاف المقيم: أنه وبحمد الله تقدمنا للوادي، وكان السيل جارفاً وقوياً وقربنا من المحتجزين وتم إنقاذهما بعد توصيل حبال لهما، ومن ثم الصعود على ظهر الصهريج ونقلهما إلى ضفة الوادي، مشيرًا إلى سعادته الغامرة لإنقاذ محتجزين من الموت، بعد عناية الله ولطفه.
، منقذ محتجزي سيول وادي كلاخ يروي الواقعة.. استغاثة واستجابة ،
المصدر : الخليج 365
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