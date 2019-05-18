، منقذ محتجزي سيول وادي كلاخ يروي الواقعة.. استغاثة واستجابة ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال لـ"الخليج 365": سعادة كبيرة تغمرني لإنقاذ محتجزين من الموت

كشف قائد الصهريج سوداني الجنسية الذي ظهر في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وهو يقوم بقطع مياه السيول الجارفة ويتمكن من إنقاذ شابين احتجزا وسط وادي كلاخ بمحافظة الطائف تفاصيل إنقاذهما.

وقال لـ"الخليج 365": عقيل محمد علي إنه كان يوم أمس يقف بالصهريج لتعبئته من أشياب المياه المحلاة، وإذا بشخص يطلب العون والمساعدة ويفيد بوجود أقاربه محتجزين بسيل وادي كلاخ، ليترك موقعه ويتواصل مع كفيله المواطن بندر الوذيناني والذي بادره على الفور بسرعة المساعدة للمحتجزين، وأن يذهب الصهريج ويبقى سلامة المحتجزين والسائق أهم.

وأضاف المقيم: أنه وبحمد الله تقدمنا للوادي، وكان السيل جارفاً وقوياً وقربنا من المحتجزين وتم إنقاذهما بعد توصيل حبال لهما، ومن ثم الصعود على ظهر الصهريج ونقلهما إلى ضفة الوادي، مشيرًا إلى سعادته الغامرة لإنقاذ محتجزين من الموت، بعد عناية الله ولطفه.