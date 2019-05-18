محمد بن مسعود - الدمام - تصحب برياح نشطة تؤدي إلى انعدام الرؤية الأفقية حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة منطقة مكة المكرمة من حالة عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية وتساقط البرد والسيول، كما تصحب بنشاط في الرياح السطحية بدأت الساعة الخامسة والربع وتتواصل حتى السابعة والنصف وتشمل الطائف وميسان. الأرصاد تحذر مكة المكرمة: عواصف رعدية وبرد صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-18 حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة منطقة مكة المكرمة من حالة عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية وتساقط البرد والسيول، كما تصحب بنشاط في الرياح السطحية بدأت الساعة الخامسة والربع وتتواصل حتى السابعة والنصف وتشمل الطائف وميسان. 18 مايو 2019 - 13 رمضان 1440 Advertisements 06:11 PM تصحب برياح نشطة تؤدي إلى انعدام الرؤية الأفقية تصحب برياح نشطة تؤدي إلى انعدام الرؤية الأفقية حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة منطقة مكة المكرمة من حالة عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية وتساقط البرد والسيول، كما تصحب بنشاط في الرياح السطحية بدأت الساعة الخامسة والربع وتتواصل حتى السابعة والنصف وتشمل الطائف وميسان. ، الأرصاد تحذر مكة المكرمة: عواصف رعدية وبرد ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأرصاد تحذر مكة المكرمة: عواصف رعدية وبرد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.