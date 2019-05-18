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أغلقت الجهات الأمنية، عقبة الكر للقادمين باتجاه الطائف احترازيًا، بعد كمية الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة، فيما ما تزال حتى هذه اللحظات الأمطار تهطل وأصوات الرعد تملأ السماء.
يذكر أن الجهات ذات العلاقة، أصدرت عددًا من التحذيرات بخصوص تعرض المنطقة لأجواء ماطرة، ودعت إلى أخذ الحيطة والحذر وتجنب مجاري السيول والأمطار.
إغلاق عقبة الكر باتجاه الطائف.. احترازيًاأحمد العبدالله الخليج 365 2019-05-18
أغلقت الجهات الأمنية، عقبة الكر للقادمين باتجاه الطائف احترازيًا، بعد كمية الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة، فيما ما تزال حتى هذه اللحظات الأمطار تهطل وأصوات الرعد تملأ السماء.
يذكر أن الجهات ذات العلاقة، أصدرت عددًا من التحذيرات بخصوص تعرض المنطقة لأجواء ماطرة، ودعت إلى أخذ الحيطة والحذر وتجنب مجاري السيول والأمطار.
18 مايو 2019 - 13 رمضان 1440
06:06 PM
بعد الأمطار الغزيرة بالمحافظة
أغلقت الجهات الأمنية، عقبة الكر للقادمين باتجاه الطائف احترازيًا، بعد كمية الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة، فيما ما تزال حتى هذه اللحظات الأمطار تهطل وأصوات الرعد تملأ السماء.
يذكر أن الجهات ذات العلاقة، أصدرت عددًا من التحذيرات بخصوص تعرض المنطقة لأجواء ماطرة، ودعت إلى أخذ الحيطة والحذر وتجنب مجاري السيول والأمطار.
، إغلاق عقبة الكر باتجاه الطائف.. احترازيًا ،
المصدر : الخليج 365
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