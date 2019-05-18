، إغلاق عقبة الكر باتجاه الطائف.. احترازيًا ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد الأمطار الغزيرة بالمحافظة

أغلقت الجهات الأمنية، عقبة الكر للقادمين باتجاه الطائف احترازيًا، بعد كمية الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة، فيما ما تزال حتى هذه اللحظات الأمطار تهطل وأصوات الرعد تملأ السماء.

يذكر أن الجهات ذات العلاقة، أصدرت عددًا من التحذيرات بخصوص تعرض المنطقة لأجواء ماطرة، ودعت إلى أخذ الحيطة والحذر وتجنب مجاري السيول والأمطار.