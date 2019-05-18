، "أسكوتر ذكي" يحرق منزلاً في "خشابية جازان" أثناء الشحن ،

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نشب حريق هائل في منزل بقرية الخشابية التابعة لمحافظة أبو عريش بمنطقة جازان؛ بسبب "أسكوتر ذكي" اشتعل أثناء وضعه في الشاحن الكهربائي.
وقالت مصادر لـ"الخليج 365": الدفاع المدني تلقى بلاغاً بنشوب حريق بأحد المنازل، وانتقلت الفرق للموقع؛ لإخماد الحريق.
وذكر مالك المنزل لـ"الخليج 365" أن أسباب الحادث تعود إلى تماسّ كهربائي في جهاز الاسكوتر الكهربائي أو ما يعرف باسم "الاسكوتر الذكي" أثناء الشحن، مشيراً إلى أنه بصدد رفع دعوى قضائية ضد الشركة.
وكانت مديرية الدفاع المدني قد دعت الجميع إلى توخي الحيطة والحذر والحرص عند اقتناء الأجهزة الكهربائية ذات الجودة العالية والمواصفات والمقاييس المعتمدة، وأيضاً مراعاة مدة الشحن؛ حتى لا تقع أضرار.
"أسكوتر ذكي" يحرق منزلاً في "خشابية جازان" أثناء الشحنفهد كاملي الخليج 365 2019-05-18
نشب حريق هائل في منزل بقرية الخشابية التابعة لمحافظة أبو عريش بمنطقة جازان؛ بسبب "أسكوتر ذكي" اشتعل أثناء وضعه في الشاحن الكهربائي.
وقالت مصادر لـ"الخليج 365": الدفاع المدني تلقى بلاغاً بنشوب حريق بأحد المنازل، وانتقلت الفرق للموقع؛ لإخماد الحريق.
وذكر مالك المنزل لـ"الخليج 365" أن أسباب الحادث تعود إلى تماسّ كهربائي في جهاز الاسكوتر الكهربائي أو ما يعرف باسم "الاسكوتر الذكي" أثناء الشحن، مشيراً إلى أنه بصدد رفع دعوى قضائية ضد الشركة.
وكانت مديرية الدفاع المدني قد دعت الجميع إلى توخي الحيطة والحذر والحرص عند اقتناء الأجهزة الكهربائية ذات الجودة العالية والمواصفات والمقاييس المعتمدة، وأيضاً مراعاة مدة الشحن؛ حتى لا تقع أضرار.
18 مايو 2019 - 13 رمضان 1440
05:47 PM
مالك البيت يعتزم رفع دعوى قضائية ضد الشركة المصنعة
نشب حريق هائل في منزل بقرية الخشابية التابعة لمحافظة أبو عريش بمنطقة جازان؛ بسبب "أسكوتر ذكي" اشتعل أثناء وضعه في الشاحن الكهربائي.
وقالت مصادر لـ"الخليج 365": الدفاع المدني تلقى بلاغاً بنشوب حريق بأحد المنازل، وانتقلت الفرق للموقع؛ لإخماد الحريق.
وذكر مالك المنزل لـ"الخليج 365" أن أسباب الحادث تعود إلى تماسّ كهربائي في جهاز الاسكوتر الكهربائي أو ما يعرف باسم "الاسكوتر الذكي" أثناء الشحن، مشيراً إلى أنه بصدد رفع دعوى قضائية ضد الشركة.
وكانت مديرية الدفاع المدني قد دعت الجميع إلى توخي الحيطة والحذر والحرص عند اقتناء الأجهزة الكهربائية ذات الجودة العالية والمواصفات والمقاييس المعتمدة، وأيضاً مراعاة مدة الشحن؛ حتى لا تقع أضرار.
، "أسكوتر ذكي" يحرق منزلاً في "خشابية جازان" أثناء الشحن ،
المصدر : الخليج 365
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