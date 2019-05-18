اخبار السعوديه

بيع صور لمكة المكرمة من القرن 19 بسعر قياسي

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

Advertisements

انت الان تتابع تفاصيل خبر بيع صور لمكة المكرمة من القرن 19 بسعر قياسي والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 18 مايو 2019 05:53 مساءً - باعت دار "سوذبيز" للمزادات في لندن ألبومين لصور فوتوغرافية التقطت في ثمانينيات القرن الـ19 في مكة المكرمة.

وبيع ألبوما الصور اللذان التقطهما المستشرق الهولندي المشهور، كريستيان سنوك هرخرونيه، بقيمة 212.5 ألف جنيه إسترليني أي أكثر من (270 ألف دولار).

ويضم الألبومان صوراً نادرة لمكة التقطها "هرخرونيه"، حيث أمضى حينها نحو عام في جدة ومكة يتعلم الإسلام.

وتجاوز المبلغ الذي اشتريت به الصور بنحو ضعفين القيمة المحددة أصلاً، ما يعد رقماً قياسياً جديداً بالنسبة لرابع أقدم دار مزادات على مستوى العالم.

Advertisements

مكة

مكة

وكان المستشرق ذكر في رسائل إلى أصدقائه أنه خدع السكان المحليين بالادعاء أنه اعتنق الإسلام.

ويعد المستشرق أول عالم غربي سمح له بزيارة المدينة المقدسة لدراسة الإسلام واللغة العربية، وأطلق عليه اسم عبد الغفار.

وكانت دار "سوذبيز" باعت في عام 1998 ما يعد أول صورة فوتوغرافية لمكة، التقطها المصور المصري محمد الصادق في عام 1880 أو 1881 بقيمة 1.3 مليون جنيه إسترليني.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بيع صور لمكة المكرمة من القرن 19 بسعر قياسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج اونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا