انت الان تتابع تفاصيل خبر بيع صور لمكة المكرمة من القرن 19 بسعر قياسي والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 18 مايو 2019 05:53 مساءً - باعت دار "سوذبيز" للمزادات في لندن ألبومين لصور فوتوغرافية التقطت في ثمانينيات القرن الـ19 في مكة المكرمة.

وبيع ألبوما الصور اللذان التقطهما المستشرق الهولندي المشهور، كريستيان سنوك هرخرونيه، بقيمة 212.5 ألف جنيه إسترليني أي أكثر من (270 ألف دولار).

ويضم الألبومان صوراً نادرة لمكة التقطها "هرخرونيه"، حيث أمضى حينها نحو عام في جدة ومكة يتعلم الإسلام.

وتجاوز المبلغ الذي اشتريت به الصور بنحو ضعفين القيمة المحددة أصلاً، ما يعد رقماً قياسياً جديداً بالنسبة لرابع أقدم دار مزادات على مستوى العالم.

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وكان المستشرق ذكر في رسائل إلى أصدقائه أنه خدع السكان المحليين بالادعاء أنه اعتنق الإسلام.

ويعد المستشرق أول عالم غربي سمح له بزيارة المدينة المقدسة لدراسة الإسلام واللغة العربية، وأطلق عليه اسم عبد الغفار.

وكانت دار "سوذبيز" باعت في عام 1998 ما يعد أول صورة فوتوغرافية لمكة، التقطها المصور المصري محمد الصادق في عام 1880 أو 1881 بقيمة 1.3 مليون جنيه إسترليني.