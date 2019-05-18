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2019-05-18 العثور على جثة رجل وزوجته جرفتهما سيول وادي عورش بميسان متابعات الخليج 365 - ميسان تمكنت فرق الدفاع المدني بمحافظة ميسان من العثور على رجل وزوجته جرفت السيول مركبتهما في وادي عورش. Advertisements وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إن مدني ميسان عثر على جثة رجل وزوجته بعد أن جرفت السيول مركبتهما في وادي عورش، نسأل الله لهما الرحمة والمغفرة.









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