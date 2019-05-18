مسك القيم تعلن 9 فائزين بجوائز مسابقتها لتطوير المحتوى العربي

2019-05-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن مركز المبادرات بمؤسسة محمد بن سلمان بن عبد العزيز “مسك الخيرية” بالتعاون مع مؤسسة المعارف العالمية التعليمية الخيرية، عن الفائزين بمسابقة “مسك القيم” بمجموع جوائز بلغت 720 ألف ريال، وذلك مساء أمس الجمعة في منطقة جدة التاريخية، بحضور معالي الشيخ الأستاذ دكتور سعد بن ناصر الشثري عضو هيئة كبار العلماء ومعالي الأستاذ بدر العساكر رئيس مجلس إدارة مركز المبادرات بمؤسسة مسك الخيرية، والدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح.

وجرت مراسم إعلان الفائزين خلال فعاليات مبادرة مسك جدة التاريخية، حيث حصل على المركز الأول هاني الشتاوي والثاني بدور الفصام في مسار الثقة، فيما فاز أولاً أفنان محمد علي وثانياً همام وائل شامي في مسار الاحترام، أما مسار المسؤولية فحاز المركز الأول مصعب عبدالوهاب، والأول مكرر محمد علي العبيد، وحازت بشرى القنيطير على المركز الثاني، بينما فاز أولاً في مسار الأمانة علي ناصر البياهي، والمركز الثاني أتى من نصيب مهدي عقيلي.

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وحصل الفائزون بالمراكز الأولى على 120 ألف ريال لكل واحد منهم، باستثناء الفائزين في مسار المسؤولية، إذ حصل كل فائز على المركز الأول مكرر على 60 ألف ريال، وتلقى الفائزون بالمركز الثاني على 60 ألف ريال لكل واحد منهم.

وخلال مراحل المسابقة الماضية، منذ إطلاقها في شهر فبراير الماضي، تنافس نحو 2000 متسابق، قدموا أعمالاً تمثلت في قصص وألعاب إلكترونية وأفلام ورسومات لإثراء المحتوى القيمي في أربع مجالات هي الثقة والاحترام والمسؤولية والأمانة، في خطوة يسعى من خلالها المركز إلى تقوية المشهد الإعلامي والترفيهي والتربوي بالمواد المعززة والداعمة للقيم.



وتقوم المسابقة على تعزيز دور الإعلام والترفيه والتربية، للوصول إلى دعم القيم الهادفة، عبر تحفيز ما يمكن إنتاجه من مواد إعلامية، من أجل الوصول إلى التأثير النوعي في المواد والمشاركات، وزيادة تفعيل أدوار الأفراد ومؤسسات المجتمع بما يخدم أهداف المسابقة وتبويب المحتوى العربي بالقيم، وتصنيفه ضمن منصة القيم.

وترمي المسابقة، من خلال هذه المحاور، إلى تعزيز تلك المبادئ التي يحث عليها دين الإسلام الحنيف، فيما من شأنها أن تسهم في نقل الفرد والمجتمع إلى أن يصبح عاملاً منتجاً وإيجابياً في مجتمعه ومحيطه الخاص.