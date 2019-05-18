شكرا لقرائتكم وزارة العدل تؤكد أهمية التسجيل في اختبار قياس.. غداً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-05-18 وزارة العدل تؤكد أهمية التسجيل في اختبار قياس.. غداً متابعات الخليج 365 - الرياض جددت وزارة العدل تأكيدها للمتقدمين على وظائفها المعلنة مؤخراً على المرتبة السادسة للرجال والنساء بضرورة اجتيازهم اختبار القدرة المعرفية الذي سيجريه المركز الوطني للقياس والتقويم “قياس”. Advertisements وأشارت الوزارة إلى أن التسجيل في الاختبار سيبدأ يوم الأحد ١٤ رمضان ١٤٤٠ هـ، عبر بوابة “قياس” ويستمر لمدة أسبوع.









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