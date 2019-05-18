أمير عسير يعلن عن جائزة لأفضل جهة تقدم خدمات نموذجية لضيوف المنطقة

2019-05-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

وجه أمير منطقة عسير ورئيس مجلس التنمية السياحي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز بإغلاق المنشآت المخالفة لنظام ولائحة السياحة والصادر بحقها قرار عقوبة, صرح بذلك مدير عام الهيئة العامة للسياحة بالمنطقة المهندس محمد العمرة، مبيناً أنه قد تم تحديد مهلة خلال 72 ساعة لإخلاء هذه المنشآت المخالفة بعدها سيتم الإغلاق، مشدداً في الوقت نفسه على جميع المنشآت السياحية بضرورة الالتزام بالنظام وعدم مخالفته لتجنب العقوبات, جاء ذلك بعد رعايته اجتماع “حسن الوفادة” على مسرح المفتاحة بأبها الليلة الماضية بحضور تجاوز ٢٥٠٠ شريك من محافظي المحافظات ومشايخ القبائل وممثلي أكثر من ٤٢ إدارة حكومية ومؤسسة أهلية بالمنطقة.

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من جهة أخرى حفّز الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير أصحاب دور الإيواء والمطاعم وكافة المنشآت السياحية بجائزة لأفضل جهة حكومية أو مؤسسة أهلية تقدم خدمات نموذجية متميزة لضيوف منطقة عسير خلال موسم الصيف لهذا العام تحت اسم “جائزة إمارة منطقة عسير لحسن الوفادة, وأكد خلال الاجتماع أن التوجيهات التي وجه بها من قادة البلاد هي أن تكون منطقة عسير من أفضل المناطق السياحية على مستوى المملكة وذلك من خلال ما تقدمه لضيوف المنطقة, وأن ترتقي إلى المستوى الذي نراه في الدول المتقدمة, وشدد على أهمية تقديم أفضل الخدمات في منطقة عسير وتكوين انطباع متميز لكل من يزور المنطقة سواء من داخل أو خارج المملكة, كما استعرض سموه خلال اللقاء عدداً من النماذج الإيجابية التي تقدمها عددٌ من الجهات والإدارات في منطقة عسير، مطالباً بأن تكون هذه الصور الإيجابية نموذجاً لباقي الجهات إلى جانب استعراضه لعدد من النماذج السلبية التي رُصدت لعدد من الجهات والطرق الكفيلة بمعالجتها.