2019-05-18

جامعة حفر الباطن تعلن مواعيد القبول للطلاب والطالبات للعام المقبل

متابعات الخليج 365 - حفر الباطن

أعلنت جامعة حفر الباطن ممثلة بعمادة شؤون الطلاب مواعيد فتح القبول للطلاب والطالبات للعام الجامعي 1441هـ، وسوف يبدأ التقديم (للطلاب) بمشيئة الله تعالى بوم الاثنين بتاريخ 1440/10/14هـ الموافق 2019/06/17م، ويبدأ التقديم (للطالبات) بمشيئة الله تعالى بوم الأحد بتاريخ 1440/10/27هـ الموافق 2019/06/30م، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

موعد التقديم:

1- (للطلاب):

– يبدأ التقديم بمشيئة الله تعالى بوم الاثنين بتاريخ 1440/10/14هـ الموافق 2019/06/17م وينتهي يوم الاثنين بتاريخ 1440/10/21هـ الموافق 2019/06/24م الساعة 12:00 ظهراً.

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2- (للطالبات):

– يبدأ التقديم بمشيئة الله تعالى بوم الأحد بتاريخ 1440/10/27هـ الموافق 2019/06/30م وينتهي يوم السبت بتاريخ 1440/11/03هـ الموافق 2019/07/06م الساعة 12:00 ظهراً.

طريقة التقديم:

– من خلال موقع الجامعة خلال الفترة الموضحة أعلاه: اضغط هنا

لمزيد من المعلومات ومعرفة بقية المواعيد: