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جامعة حفر الباطن تعلن مواعيد القبول للطلاب والطالبات للعام المقبل
متابعات الخليج 365 - حفر الباطن
أعلنت جامعة حفر الباطن ممثلة بعمادة شؤون الطلاب مواعيد فتح القبول للطلاب والطالبات للعام الجامعي 1441هـ، وسوف يبدأ التقديم (للطلاب) بمشيئة الله تعالى بوم الاثنين بتاريخ 1440/10/14هـ الموافق 2019/06/17م، ويبدأ التقديم (للطالبات) بمشيئة الله تعالى بوم الأحد بتاريخ 1440/10/27هـ الموافق 2019/06/30م، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
موعد التقديم:
1- (للطلاب):
– يبدأ التقديم بمشيئة الله تعالى بوم الاثنين بتاريخ 1440/10/14هـ الموافق 2019/06/17م وينتهي يوم الاثنين بتاريخ 1440/10/21هـ الموافق 2019/06/24م الساعة 12:00 ظهراً.
2- (للطالبات):
– يبدأ التقديم بمشيئة الله تعالى بوم الأحد بتاريخ 1440/10/27هـ الموافق 2019/06/30م وينتهي يوم السبت بتاريخ 1440/11/03هـ الموافق 2019/07/06م الساعة 12:00 ظهراً.
طريقة التقديم:
– من خلال موقع الجامعة خلال الفترة الموضحة أعلاه: اضغط هنا
لمزيد من المعلومات ومعرفة بقية المواعيد:
مواعيد فتح بوابة القبول للطلاب والطالبات للعام الجامعي 1440-1441هـ pic.twitter.com/BAzF2wd2WU— عمادةالقبول والتسجيل (@REG_UOHB) May 12, 2019
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