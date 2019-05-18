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رئيس الوزراء اليمني : سقوط انقلاب مليشيا الحوثي بات قريبًا
متابعات الخليج 365 - واس
قال رئيس الوزراء اليمني، معين عبد الملك إن سقوط انقلاب مليشيا الحوثي المدعومة من إيران بات على وشك السقوط.
وأكد رئيس الوزراء خلال اتصال هاتفي أجراه، بقائد المنطقة العسكرية الرابعة في بلاده وقمرها عدن، اللواء الركن فضل حسن، أن الحكومة الشرعية وبدعم من تحالف دعم الشرعية في اليمن ماضية بعزيمة وثبات نحو النصر الكامل واجتثاث اخطر وأسوأ انقلاب دموي طائفي في تاريخ اليمن الحديث، حسب ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وأشار المسؤول اليمني، إلى أن العمليات العسكرية في شمال محافظة الضالع، بجنوب البلاد تكللت بدحر مليشيا الحوثي من مدينة قعطبة والمناطق المجاورة لها مع استمرار تضييق الخناق عليها حتى تحرير جميع المناطق.
وشدد على أن مشروع المليشيات الحوثية وداعميهم يهدف للنيل من أمن واستقرار دول الجوار في الخليج والمنطقة العربية والعالم.
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