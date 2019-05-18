تفاصيل التحذيرات الأمريكية للعالم من خطر الإرهاب الإيراني

2019-05-18

متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل

علقت شبكة فوكس نيوز الأمريكية على تحذير الولايات المتحدة للطائرات التي تحلق في المجال الجوي للخليج العربي بسبب التهديدات الإيرانية الإرهابية المتواصلة.

ورأت الشبكة الأمريكية أن هناك تهديدات فعلية تؤثر على حركة التجارة والتنقل المدنية بشكل عام في تلك المنطقة، الأمر الذي استدعى التدخل الأمريكي عسكريًا.

إيران بؤرة الشر

وقال دبلوماسيون أمريكيون في تحذير، اليوم السبت، إن الطائرات التجارية التي تحلق فوق الخليج العربي يمكن “التعرف عليها” واستهدافها وسط حالة التصعيد الواضحة من جانب إيران، والتي استهدفت ناقلات النفط الأربعة في ميناء الفجيرة الإماراتي وفجرت عناصرها خطي أنابيب نفط لأرامكو.

وشدد التحذير، الذي نقلته المناصب الدبلوماسية الأمريكية من إدارة الطيران الفيدرالية، على أن التوترات الحالية، مع قيام الميليشيات المدعومة من إيران بنقل الصواريخ على مقربة من القواعد الأمريكية في العراق، تُشكل خطرًا على السفر الجوي العالمي.

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وحذر من أن الطائرة قد تتعرض للتشويش على أدوات الملاحة ووسائل الاتصالات “دون سابق إنذار”، وهو ما يعني أنها قد تواجه مصيراً أسود.

انتشار عسكري أمريكي

يأتي هذا الإشعار وسط توترات متصاعدة بين البلدين، خاصة بعد أن أمرت إدارة ترامب مؤخرًا السفن الحربية والقاذفات بالتوجه إلى المنطقة لمواجهة التهديد الإرهابي الذي تمثله إيران في المنطقة.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن الأنشطة الإرهابية التي نفذتها إيران مؤخرًا، أجبرت الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الأسبوع على سحب جميع موظفي الحكومة الأمريكية غير الأساسيين من العراق.

وأخبر وزير الخارجية مايك بومبيو كبار الضباط العراقيين أن الميليشيات المدعومة من إيران قد نقلت صواريخها إلى قواعد تقطن الأمريكيين، وذلك حسب تقديرات الاستخبارات المركزية في الولايات المتحدة.