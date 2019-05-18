الان تتابع “العدل” تؤكد أهمية التسجيل في اختبار “قياس” غدًا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365 جددت وزارة العدل، تأكيدها للمتقدمين على وظائفها المعلنة مؤخرًا على المرتبة السادسة للرجال والنساء بضرورة اجتيازهم اختبار القدرة المعرفية الذي سيجريه المركز الوطني للقياس والتقويم “قياس”. وأشارت الوزارة إلى أن التسجيل في الاختبار سيبدأ يوم الأحد 14 رمضان 1440 هـ، عبر بوابة “قياس” ويستمر لمدة أسبوع.

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