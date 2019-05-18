الان تتابع العثور على جثتي زوج وزوجته جرفتهما السيول جنوب الطائف والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الطائف- الخليج 365- عبدالله العازمي
عثرت فرق الدفاع المدني بمحافظة ميسان، اليوم، على جثة مواطن وزوجته جرفتهما مياه السيول التي شهدتها جنوب محافظة الطائف.
وأكد المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالطائف العقيد ناصر الشريف، أن سيول وادي عورش جرفت رجل وزوجته وقد انتشرت فرق الدفاع المدني بين الأشعب والأودية للبحث عن المفقودين وبعد ظهر اليوم السبت، تم العثور عليهما من قبل الدفاع المدني متوفين في منطقة ميسان.
وأهاب المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف العقيد ناصر الشريف، بالمواطنين والمقيمين بأخذ الحذر والحيطة من الأخطار المصاحبة لهطول الأمطار.
وحذر “الشريف”، من النزول في بُطُون الأودية ومجاري السيول سائلين المولي عز وجل أن يجعلها أمطار خير وبركة.
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