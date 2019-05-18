“مدني الطائف”: احتجاز مركبات وإنقاذ 97 راكبًا من جنسيات مختلفة جراء الأمطار

جدة - عمرو شويل الطائف -الخليج 365 -عبدالله العازمي

هطلت أمطار غزيرة على أجزاء متفرقة من محافظة الطائف وبعض المراكز الإدارية التابعة لها ومنها (الشفا – كلاخ – سديرة – السيل الكبير – شقصان – الجرد – العطيف – عشيره – الكر).

صرح بذلك المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف العقيد ناصر بن سلطان الشريف، الذي أوضح بأنه نتج عن تلك الأمطار بعض الإحتجازات داخل السيول بسديرة ووادي النيل تم التعامل معها وإخراجهم بصحة جيدة من قبل فرق وآليات الدفاع المدني، بالإضافة إلى احتجاز عدد من المركبات وكذلك احتجاز “باصين” بها 97 راكبًا من جنسيات مختلفه نتيجة محاصرتهم من قبل سيل منقول بطريق الجرد باتجاه الطائف وتم التعامل مع الموقف بما يقتضيه دون حدوث إصابات في الأرواح ولله الحمد.

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وأضاف أنه نتج عن الأمطار أيضًا انقطاعات للتيارات الكهربائية المغذية لبعض المراكز نتيجة هطول الأمطار وتم التنسيق مع شركة الكهرباء وإعادة التيار، كما تم إغلاق طريق الشفا النازل نتيجة تراكم البرد في الطريق حيث تم إعادة فتح الطريق بعد التنسيق مع الجهات المعنيه وكذلك إغلاق طريق حضن – تربه – الطائف في كلا الاتجاهين لوجود سيول منقولة قطعت الطريق في أكثر من موقع.

كما سال على إثر هذه الأمطار عدد من الأودية والشعاب ومنها (وادي الحمضة – وادي مظللة – وادي كلاخ – وادي العولة – وادي حضن – وادي النيل – وادي الفيصلية).

وتهيب الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف، بالمواطنين والمقيمين أخذ الحيطة والحذر وتوصي بعدم النزول في بطون الأودية ومجاري السيول سائلين المولى عز وجل أن يجعلها أمطار خير وبركة.