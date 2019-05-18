شكرا لقرائتكم خبر عن حائل: جريان أودية العش وسبا.. والدفاع المدني يُحذِّر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عواد الطوالة (حائل)

تشهد مدينة حائل لليوم الرابع على التوالي أمطاراً غزيرة خاصة على جنوب المدينة والطرق الزراعية وطريق حائل الحجاز، أسهمت في جريان عدد من الأودية في بلدة العش ـ 38 كليو جنوب حائل ـ منها وادي العش ووادي سبا.

من جانبه، وجَّه الدفاع المدني بضرورة توخي الحيطة والحذر جراء الأجواء التي تشهدها المنطقة، منوهاً بأنه وفقاً لتقارير الهيئة العامة للأرصاد، فالمتوقع أن تستمر الحالة الجوية حتى التاسعة من هذا المساء.

وأهاب الدفاع المدني بالجميع اتباع سُبل السلامة وتجنب عبور الأودية، والبقاء في مكان آمن عند هطول الأمطار.