شكرا لقرائتكم خبر عن «‏مدني مكة» يُحذِّر من ظاهرة جوية شديدة تضرب الطائف وميسان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

أطلقت المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، تحذيراً هو الأعلى، بناء على ما أصدرته الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بشأن ظاهرة جوية شديدة، وضرورة أخذ كامل الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات الدفاع المدني.

وأكد المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد بن سرحان، أن التنبيه يشمل محافظتي ميسان والطائف والمراكز التابعة لها، ويستمر حتى الخامسة من عصر اليوم (السبت).

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وأوضح سرحان أن الحالة تشمل عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح سطحية.

وشدد الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة على أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول والتجمعات المائية ومصادر التيارات الكهربائية، وعدم المجازفة بقطع مجاري الأودية مهما كانت نسبة المياه فيها حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

يُذكر أن أمطار (الجمعة) على شرق منطقة مكة المكرمة خلَّفت حالتي وفاة وعدد من الاحتجازات التي باشرها الدفاع المدني في عدة محافظات شرقي المنطقة.