شكرا لقرائتكم خبر عن «أمانة الشرقية» تنفذ 899 جولة رقابية وتصادر 1053 كلجم مواد غذائية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" ( الدمام )

نفذت وكالة شؤون البلديات التابعة لأمانة المنطقة الشرقية منذ بداية شهر رمضان المبارك جولات رقابية عديدة، والتي تأتي ضمن حملة الرقابة البلدية التي اطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية مؤخراً، من خلال القيام بجولات تفتيشية ميدانية شملت المنشآت الصحية والغذائية، بهدف إحكام الرقابة الصحية والتأكد من إلتزام هذه المنشآت بالأنظمة والاشتراطات البلدية وسلامة المواد الغذائية.

وكشف وكيل الأمين لشؤون البلديات سعيد شويل أن حملة الرقابة البلدية في أسبوعها الأول أسفر عنها القيام بتنفيذ 899 جولة وزيارة ميدانية رقابية في البلديات المرتبطة للأمانة، والتي قامت بها إدارة صحة البيئة في وكالة شؤون البلديات، شملت 682 منشآه غذائية وصحية ومسالخ، ومصادرة 1053 كلجم من المواد الغذائية والبضائع، وإغلاق 18 منشأة، فيما بلغ عدد المخالفات والإنذارات 434 مخالفة، وتسجيل الغرامات المترتبة على تلك المخالفات.

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ولفت الى أن الزيارات التي قام بها المراقبون الصحيون في البلديات المرتبطة بالمحافظات، تأتي ضمن «حملة الرقابة البلدية» لعام 1440هـ، التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، لتكثيف الرقابة الصحية على أسواق اللحوم والدواجن والأسماك ومعامل تصنيع اللحوم والوجبات الرمضانية، ومحلات الجزارة والتأكد من سلامة اللحوم المعروضة ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بالإضافة الى تكثيف الرقابة على المحلات التجارية والتأكد من تواريخ الأطعمة وحرص العاملون على متابعتها بشكل سليم، مشيراً إلى أن المخالفات المرصودة تنوعت ما بين عدم وجود شهادات صحية للعاملين وتدني مستوى النظافة، وعدم التقيد بلبس القفازات والكمامات وعدم الالتزام بالزي الرسمي وعدم تشغيل مصائد الحشرات، كما تم فرض غرامات مالية على تلك المخالفات.

ونوه إلى فأن هذه الحملات تأتي ضمن الدور التي تقوم به أمانة المنطقة الشرقية من خلال متابعة الأنشطة التجارية والمحلات المتعلقة بالصحة العامة، إذ يتم رفع التقارير الدورية عن الأعمال المنفذة من كافة الفرق واللجان الرقابية المخصصة لضمان تقديم أفضل الخدمات للمستخدمين.

وأكد على سعي وكالة شؤون البلديات بالأمانة إلى الحفاظ على الصحة العامة، عن طريق تطبيق الأنظمة والتعليمات والتقيّد بلائحة لاشتراطات البلدية، مشدداً على أن الوكالة تعمل على تصحيح أوضاع المنشآت المخالفة وتثقيفها من خلال إلزامها بالتقيد بالاشتراطات الصحية، داعياً في الوقت نفسه المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات عبر مركز 940 الذكي، أو عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالأمانة.