آثار الضرب على جسدها كشفته .. وفاة طفلة على يدَي والدها بمكة

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

باشرت شرطة العاصمة المقدّسة، ممثلة في مركز شرطة المعابدة، حادثة وفاة طفلة يتيمة الأم بعد تعرُّضها للضرب على يد والدها، فيما تمّت إحالة ملف القضية إلى النيابة العامة بحكم الاختصاص.

وتعود تفاصيل الحادثة البشعة، كما حصلت عليها "سبق"، إلى يوم الإثنين الماضي، بعد تلقي الهلال الأحمر السعودي بلاغاً من مواطن يفيد بتعرُّض طفلته إلى حالة إغماء في أثناء سقوطها داخل دورة المياه بمنزله، ويستنجد نقلها إلى المستشفى، حيث لفظت أنفاسها الأخيرة قبل وصولها إلى المستشفى داخل سيارة الإسعاف.

وعند وصول الحالة إلى المستشفى تمّ إبلاغ الجهات الأمنية بالحادثة، التي تولت التحقيق مع والدها والتحفظ عليه، بعد اكتشاف آثار ضرب على أنحاء متفرقة من جسدها خلال الكشف عليها من قِبل المستشفى وفِرقة الهلال الأحمر.

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وكشفت مصادر أن والد الطفلة اعترف بضربه "طفلته" في أثناء التحقيق معه بسبب أنها لا تسمع كلامه، مشيراً إلى أنها دخلت دورة المياه بالمنزل ومن ثم سقطت على رأسها؛ ما اضطره إلى إبلاغ الهلال الأحمر لنقلها إلى المستشفى - على حد قوله.

وتشير المعلومات التي حصلت عليها "سبق"، إلى أن الطفلة المتوفاة ومعها أختها الأخرى أصغر منها سناً؛ يتيمتا الأم وتسكنان مع زوجة والدهما.

وأحالت الشرطة ملف القضية إلى النيابة العامة بحكم الاختصاص، التي بدورها فتحت ملف تحقيق مع الأب المتهم في التسبّب بقتل طفلته؛ تمهيداً لاستكمال الإجراءات اللازمة بحقه.