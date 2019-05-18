محمد بن مسعود - الدمام - للمتقدمين على وظائفها المعلنة مؤخراً على المرتبة الـ6 جددت وزارة العدل تأكيدها للمتقدمين على وظائفها المعلنة مؤخراً على المرتبة السادسة للرجال والنساء بضرورة اجتيازهم اختبار القدرة المعرفية الذي سيجريه المركز الوطني للقياس والتقويم "قياس". وأوضحت الوزارة أن التسجيل في الاختبار سيبدأ يوم الأحد 14 رمضان 1440 هـ، عبر بوابة "قياس" ويستمر لمدة أسبوع. "العدل" تؤكد أهمية التسجيل في اختبار "قياس" غداً وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-05-18 جددت وزارة العدل تأكيدها للمتقدمين على وظائفها المعلنة مؤخراً على المرتبة السادسة للرجال والنساء بضرورة اجتيازهم اختبار القدرة المعرفية الذي سيجريه المركز الوطني للقياس والتقويم "قياس". وأوضحت الوزارة أن التسجيل في الاختبار سيبدأ يوم الأحد 14 رمضان 1440 هـ، عبر بوابة "قياس" ويستمر لمدة أسبوع. Advertisements 18 مايو 2019 - 13 رمضان 1440 05:37 PM للمتقدمين على وظائفها المعلنة مؤخراً على المرتبة الـ6 للمتقدمين على وظائفها المعلنة مؤخراً على المرتبة الـ6 جددت وزارة العدل تأكيدها للمتقدمين على وظائفها المعلنة مؤخراً على المرتبة السادسة للرجال والنساء بضرورة اجتيازهم اختبار القدرة المعرفية الذي سيجريه المركز الوطني للقياس والتقويم "قياس". وأوضحت الوزارة أن التسجيل في الاختبار سيبدأ يوم الأحد 14 رمضان 1440 هـ، عبر بوابة "قياس" ويستمر لمدة أسبوع. ، "العدل" تؤكد أهمية التسجيل في اختبار "قياس" غداً ،

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