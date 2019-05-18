، انقلاب شاحنة محملة بالأغنام يعرقل حركة الدائري الثالث ،

محمد بن مسعود - الدمام - باشرته الجهات الأمنية وتولت فتح الطريق

تسببت شاحنة محملة بالأغنام، منذ قليل، في عرقلة حركة السير وازدحام واحتكاكات بسيطة بين عدد من سائقي المركبات، بعد انقلابها فوق كوبري الدائري الثالث باتجاه العوالي.

وتسبب انحراف الشاحنة إلى انقلابها على مدخل الكوبري المتجه إلى العوالي، وأدى ذلك إلى نفوق العديد من الأغنام، فيما انتشر العشرات منها على الطريق، وتمكن عدد من المواطنين من تقييد خطرها ومنعها من الهرب.

باشرت الجهات ذات العلاقة موقع الحادث، وتولت تنظيم حركة السير، وما زالت حتى هذه اللحظات تتولى تعديل الشاحنة، وإبعادها عن مدخل الكوبري، والذي يتسع لمركبة واحدة فقط للمرور.

الارتداد الذي تسبب به حادث الانقلاب نتج عنه احتكاكات بين عدد من المركبات نتج عنها ملاسنات، وكان للحضور الأمني ووجوده السريع دور في إنهائها قبل أن تتطور.