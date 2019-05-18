، وزارة العمل تحقق المركز الأول في نتائج تطبيق "وطني" ،

محمد بن مسعود - الدمام - لقياس رضا المستفيدين تحت شعار "ساهم في بناء وطنك"

انطلق تطبيق "وطني" الإلكتروني من قِبل المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة "أداء"، تحت شعار "قيّم وساهم في بناء وطنك"؛ لإعطاء المستفيدين القدرة على تقييم الخدمات المختلفة المُقدمة من الأجهزة الحكومية كالصحة والتعليم وغيرها من الخدمات.

وجاءت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في طليعة الأجهزة الحكومية، محققة المركز الأول في التقييم منذ تم إطلاق التطبيق في فبراير 2019.

المناقشة والمراجعة

ومع وصول أرقام التقييم من المواطنين في خدمات الوزارة المختلفة، والاطّلاع على مقترحاتهم ومعرفة نقاط الضعف، حرصت الوزارة على مراجعة الأداء أولاً بأول، ومن ثم مناقشة طرق التحسين اللازمة وتنفيذها بأسرع وقت.

خطة التسهيل

ويعتبر تسهيل الخدمات على المواطن هو المسعى الأول للجهات الحكومية، وتشمل خدمات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قطاعاً كبيراً ومهماً لكل مواطن.

وقد عملت الوزارة على وضع خطة لتسهيل إجراءات الخدمات على المستفيدين مما يعني تقييماً أعلى بلا شك.

الجلسات الدورية

ويمثل التواصل مع المستفيدين الطريق المثلى لمعرفة مطالبهم وشكواهم، ومن هنا كانت الجلسات الدورية معهم خير معين على مناقشة طرق التحسين وتوقع أثرها الفعلي على المواطنين أنفسهم وبألسنتهم.

الربط مع "أداء"

وقد حرصت الوزارة على ربط المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة "أداء" بالخدمات الوزارية المقدمة للمستفيدين، مما يعني تواصلاً أفضل وتقييماً أصدق.

يُذكر أن تطبيق "وطني" يحتوي على مزايا أخرى عديدة بجوار التقييم تشمل الوصول لأقرب مركز خدمة من قرابة 30 ألف مركز خدمة حكومي، و80 ألف خدمة معرفة في أكثر من 1150 مدينة وقرية وهجرة بالمملكة.

وبلغ عدد الخدمات الإلكترونية المُعرّفة حالياً في التطبيق أكثر من 125 خدمة إلكترونية تقدمها 22 منصة إلكترونية حكومية.