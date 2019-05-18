، "حقوق الإنسان" تُطالب "صحة جدة" بتفقّد مرافقها والتصدي للإهمال ،

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تابع فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة، وضع الطفلة "المولودة" التي اختُطِفت من أحد المستشفيات في جدة أول أمس، حتى سُلمت من الخاطفة لمجمع عيادات في شمال جدة، حيث تواجد عضو الجمعية الدكتور معتوق الشريف، في مجمع العيادات التي تركت الخاطفة الطفلة به، واطمأن على سلامة الطفلة، وأنها لم تتعرض لأي أذى، ولله الحمد.
ويتابع فرع الجمعية القضية مع الجهات المعنية، والشؤون الصحية بجدة، لمعرفة الضمانات والاشتراطات الأمنية لعدم حدوث حالات أخرى.
وطالب عضو الجمعية الدكتور معتوق الشريف الشؤون الصحية بجدة بتكثيف الجولات التفتيشية، لتفقد المرافق الصحية؛ لعدم حدوث حالات أخرى مستقبلاً، وعدم التهاون في ترك ثغرات في المنشآت الصحية لمثل هذه الحوادث والتصدي لكل إهمال يتسبب في حدوث مثل هذه الحالات وغيرها.
يُذكر أن خاطفة الطفلة أحضرتها لمجمع العيادات الساعة 11.45 صباح اليوم، وبلبسٍ جديد بعد أن نزعت أسورة المستشفى من يدها، وتركتها على سرير الطوارئ في مجمع العيادات في شمال جدة ولاذت بالفرار، بعد أن اختطفتها في العاشرة ليلاً أمس الأول الخميس، بعد أن تسللت عبر المصعد بأحد المستشفيات الخاصة بمحافظة جدة، وارتدت زي التمريض، وأخذت المولودة من والدتها؛ بحجة أن الطبيب يرغب بفحصها، لتختفي بها منذ تلك الليلة.
"حقوق الإنسان" تُطالب "صحة جدة" بتفقّد مرافقها والتصدي للإهمالفهد العتيبي الخليج 365 2019-05-18
تابع فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة، وضع الطفلة "المولودة" التي اختُطِفت من أحد المستشفيات في جدة أول أمس، حتى سُلمت من الخاطفة لمجمع عيادات في شمال جدة، حيث تواجد عضو الجمعية الدكتور معتوق الشريف، في مجمع العيادات التي تركت الخاطفة الطفلة به، واطمأن على سلامة الطفلة، وأنها لم تتعرض لأي أذى، ولله الحمد.
ويتابع فرع الجمعية القضية مع الجهات المعنية، والشؤون الصحية بجدة، لمعرفة الضمانات والاشتراطات الأمنية لعدم حدوث حالات أخرى.
وطالب عضو الجمعية الدكتور معتوق الشريف الشؤون الصحية بجدة بتكثيف الجولات التفتيشية، لتفقد المرافق الصحية؛ لعدم حدوث حالات أخرى مستقبلاً، وعدم التهاون في ترك ثغرات في المنشآت الصحية لمثل هذه الحوادث والتصدي لكل إهمال يتسبب في حدوث مثل هذه الحالات وغيرها.
يُذكر أن خاطفة الطفلة أحضرتها لمجمع العيادات الساعة 11.45 صباح اليوم، وبلبسٍ جديد بعد أن نزعت أسورة المستشفى من يدها، وتركتها على سرير الطوارئ في مجمع العيادات في شمال جدة ولاذت بالفرار، بعد أن اختطفتها في العاشرة ليلاً أمس الأول الخميس، بعد أن تسللت عبر المصعد بأحد المستشفيات الخاصة بمحافظة جدة، وارتدت زي التمريض، وأخذت المولودة من والدتها؛ بحجة أن الطبيب يرغب بفحصها، لتختفي بها منذ تلك الليلة.
18 مايو 2019 - 13 رمضان 1440
05:21 PM
بعد اختطاف المولودة "نور" من أحد مستشفياتها وعودتها لذويها
تابع فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة، وضع الطفلة "المولودة" التي اختُطِفت من أحد المستشفيات في جدة أول أمس، حتى سُلمت من الخاطفة لمجمع عيادات في شمال جدة، حيث تواجد عضو الجمعية الدكتور معتوق الشريف، في مجمع العيادات التي تركت الخاطفة الطفلة به، واطمأن على سلامة الطفلة، وأنها لم تتعرض لأي أذى، ولله الحمد.
ويتابع فرع الجمعية القضية مع الجهات المعنية، والشؤون الصحية بجدة، لمعرفة الضمانات والاشتراطات الأمنية لعدم حدوث حالات أخرى.
وطالب عضو الجمعية الدكتور معتوق الشريف الشؤون الصحية بجدة بتكثيف الجولات التفتيشية، لتفقد المرافق الصحية؛ لعدم حدوث حالات أخرى مستقبلاً، وعدم التهاون في ترك ثغرات في المنشآت الصحية لمثل هذه الحوادث والتصدي لكل إهمال يتسبب في حدوث مثل هذه الحالات وغيرها.
يُذكر أن خاطفة الطفلة أحضرتها لمجمع العيادات الساعة 11.45 صباح اليوم، وبلبسٍ جديد بعد أن نزعت أسورة المستشفى من يدها، وتركتها على سرير الطوارئ في مجمع العيادات في شمال جدة ولاذت بالفرار، بعد أن اختطفتها في العاشرة ليلاً أمس الأول الخميس، بعد أن تسللت عبر المصعد بأحد المستشفيات الخاصة بمحافظة جدة، وارتدت زي التمريض، وأخذت المولودة من والدتها؛ بحجة أن الطبيب يرغب بفحصها، لتختفي بها منذ تلك الليلة.
، "حقوق الإنسان" تُطالب "صحة جدة" بتفقّد مرافقها والتصدي للإهمال ،
المصدر : الخليج 365
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