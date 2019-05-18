، الإطاحة بالمطلوب دولياً أمير "داعش" في تعز.. بلال الوافي ،

محمد بن مسعود - الدمام - على يد قوة خاصة من الجيش الوطني في اللواء 17 مشاة

أعلن الجيش الوطني اليمني، اليوم، إلقاء القبض على المطلوب دولياً الإرهابي بلال الوافي أبوالوليد أمير تنظيم "داعش" في تعز، وذلك أثناء عملية نوعية للقوات الخاصة غربي تعز، بدعم من قوات التحالف العربي.

وقال المتحدث باسم "محور تعز" العقيد عبدالباسط البحر: إن قوة خاصة من الجيش الوطني في اللواء 17 مشاة وبدعم من قوات التحالف العربي نفذت اليوم عملية أمنية أسفرت عن القبض على أخطر المطلوبين أمنياً وهو المدعو بلال الوافي الملقب "أبوالوليد" وهو مصنف على قائمة الإرهاب العالمية منذ سنوات.

وأضاف: تمت مهاجمة "الوافي" الذي كان يتحصن في أحد البيوت القديمة في مديرية جبل حبشي غربي تعز، بعدما تحصن في المنزل، واتخذ نساء وأطفالاً دروعاً بشرية.

وكانت وزارة الخزانة الأمربكية والدول الأعضاء في مركز استهداف تمويل الإرهاب قد أدرجت قادة وممولين وميسرين لـ"داعش" في اليمن والقاعدة في شبه الجزيرة العربية على قائمة العقوبات.

وفرض مكتب مراقبة الأصول الخارجية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية "أوفاك" عقوبات على ثمانية أشخاص وكيان واحد في استهداف لقادة وممولين وميسرين من تنظيم "داعش" في اليمن وتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية.

ومن بين هؤلاء بلال علي محمد الوافي "أبوالوليد" لعمله لصالح أو بنيابة عن تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية.

وقد اعتبر "الوافي" منذ منتصف عام 2017، عضواً رئيساً في تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية. وكان ضالعاً في تفجير عام 2012 على استعراض للجيش اليمني في ساحة السبعين في صنعاء، وقُتِل فيه أكثر من 80 شخصاً.

وتم اتخاذ هذا الإجراء بالاشتراك مع المملكة العربية السعودية، بصفتها الرئيس المشارك لمركز استهداف تمويل الإرهاب فضلاً عن جميع الدول الأعضاء الأخرى في مركز استهداف تمويل الإرهاب مملكة البحرين ودولة الكويت وكذلك سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة.