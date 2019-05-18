، "الشلهوب": سأرحل من رئاسة "الفيحاء".. ظروفي الصحية تمنعني من الاستمرار ،

محمد بن مسعود - الدمام - طلب من كل الوسط الرياضي مسامحته

أعلن سعود الشلهوب رئيس نادي الفيحاء عن رحيله من كرسي الرئاسة، وذلك بعد انتهاء الموسم الرياضي أمس الأول، وكتب عبر "تويتر": "حان الوقت لي شخصياً أن أترجل عن موقعي في نادي الفيحاء، فلم يعد لديّ ما أقدمه، وأفسح المجال لشباب محبين مخلصين لخدمة هذا الكيان، ومدينتي المجمعة تزخر ولله الحمد بالكثير من هؤلاء المحبين والمخلصين للفيحاء. شكراً لكل من دعم وعمل ووقف لخدمة الفيحاء.. الفيحاء يحتاج لشبابه في هذا الوقت".

وأضاف: "شكراً لكل من انتقد لهدف مصلحة الفيحاء، وسامح الله وعفا عن كل من أساء وجرح وحاول إسقاط الفيحاء أو الإساءة له في وقت إدارتي، أبواب النادي من اليوم مفتوحة، ومكاني شاغر، لا تتركوا الفيحاء؛ فهو بيئة جاذبة رائعة محضن لشباب المجمعة في مختلف الألعاب. سامح الله الجميع وعفا عني وعنهم".

وقدّم "الشلهوب" شكره للداعمين وكتب: "شكراً للداعم الرئيسي الذي نلت ولله الحمد أنا وزملائي ثقته، وكنا ولله الحمد قدها، شكراً عبدالمحسن التويجري رئيس هيئة أعضاء الشرف، شكراً نائبه سامي الرشيد، شكراً لكل أعضاء الشرف وأهالي المجمعة داخلها وخارجها على وقفاتهم ومتابعتهم، ‏وأهالي المحافظة جميعاً".

وأضاف موجهاً رسالته لجميع الرياضيين: "أتمنى من كل من تعاملت معه في المجال الرياضي أن يسامحني إن كنت أخطأت في حقه أو أسأت له أو رفعت صوتي عليه بقصد أو غير قصد، سامحوني، حللوني، اجتهدت ولست وحدي إن وُفقنا من الله سبحانه وتعالى، سامحوني سامحوني سامحوني. شكراً شكراً شكراً لكل من لم أذكره نسياناً".

واختتم سعود الشلهوب: "سأقف بما أوتيت مع أي إدارة تخدم الفيحاء، فالفيحاء كيان وليس مُلكاً خاصاً لإدارة أو لأشخاص؛ فخدمته واجبة على كل من ينتمي لمدينة المجمعة، فهو أمانة في عنق كل أسرة وعائلة من عائلات المجمعة، فلا تتركوه ولا تبعدوا عنه. قفوا معه".

وأضاف: "ظروفي الصحية لا تسمح لي نهائياً بأي ضغوط أو مشاحنات أو مصادمات، فاعذروني اعذروني اعذروني، يا أهالي مدينتي الغالية، النادي يملك كوكبة من الشباب الرائعين في العلاقات العامة والإعلام ومجلس الجمهور والألعاب والخدمة المجتمعية يجب المحافظة عليهم فهم قلب الفيحاء النابض".