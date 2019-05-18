بيع أول صورة التقطت للمسجد الحرام في مزاد غربي

بيعت أول صورة فوتوغرافية على الإطلاق للمسجد الحرام، في أحد أقدم المزادات الغربية بنحو 212 ألف جنيه إسترليني، ما يعادل أكثر من ربع مليون دولار أمريكي.

الصورة التقطها مستشرق هولندي شهير يدعى “كريستيان سنوك هرخرونيه” يرجح أن ذلك تم في عام 1888.

وعرضت الصورة في مزاد في أحد فروع دار “سوذبي” للمزادات، وفقاً لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، غير أنها لم تشِر إلى الشخص أو الجهة التي بيعت لها الصورة.

وذكرت الصحيفة أن “سنوك هرخرونيه” يعد أول عالم غربي يزور مدينة مكة المكرمة، والذي ألف كتاباً عنها بعنوان “مكة”، مشيرة إلى أنه كانت له خلفية واسعة عن اللغة العربية والدراسات الإسلامية.