أصدرت شرطة مكة المكرمة بياناً مقتضباً للتعقيب على حادِث إطلاق النار على أحد أجهزة الرصد الآلي لمخالفات السرعة “ساهر” بطريق الطائف – الباحة. وأبانت الشرطة أنه تم مباشرة الموقع وتحريز الآثار، تمهيداً للقبض على الفاعل.

وكان مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا على نطاق واسع أمس (الجمعة) مقطع فيديو لشخص يطلق النار على كاميرا “ساهر” من مسدسه ويقوم بتصوير نفسه أثناء قيامه بذلك.

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كانت هذه تفاصيل خبر شرطة مكة عن فيديو إطلاق نار على ساهر: جرى تحريز الآثار تمهيداً للقبض على الفاعل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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