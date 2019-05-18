العثور على المولودة المختطفة «نور».. التفاصيل

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تمكنت الجهات الأمنية بجدة من العثور على المولودة «نور» التي تم اختطافها من أحد المستشفيات الخاصة بجدة؛ بعد تضييق الخناق على الخاطفة، ما اضطرها إلى تركها في أحد المستوصفات الخاصة، وبرفقتها ورقة مدون بها رقم جوّال والدها، قبل أن تلوذ بالفرار.

وأوضح عم الطفلة لـ«عاجل» المخطوفة نبأ العثور عليها، مبينة أنهم تلقوا اتصالًا من الجهات الأمنية التي أكّدت العثور على الرضيعة وطالبتهم بالحضور، مشيرًا إلى أن الخاطفة قامت بتغيير ملابسها، ولما شعرت بتضييق الخناق عليها اضطرت إلى تركها في طوارئ أحد المستوصفات الخاصة، وأنه تم إجراء الكشف الطبي على المولودة، وتبين أنها بصحة جيدة.

وأضاف عم الطفلة أنه قام فجر اليوم السبت بإنشاء حساب عبر «تويتر»، ونشر به إعلانًا عن اختطافها وطلب المساعدة في العثور عليها، وقد تم وضع رقم جوال والدها، في الإعلان، وأن الخاطفة ربما قرأت الإعلان واستعانت برقم الجوال، وكتبته في ورقة، ووضعتها داخل طيات ملابس الطفلة قبل أن تتركها في المستوصف وتلوذ بالفرار.

