طرح مواقع استثمارية في مزايدة عامة بمحافظة الداير

أعلنت بلدية محافظة الداير بني مالك بمنطقة جازان ممثلة في قسم الاستثمار، طرح مزايدة عامة لعدد من المشروعات الاستثمارية في المحافظة.

وكشفت البلدية عن رغبتها في تأجير 11 موقعًا لمستثمرين لتشغيلها في أماكن مختلفة داخل المحافظة وفي الحديقة العامة وبمبنى البلدية، تشمل جهاز صراف آلي بنكي وبوفيهات ولوحات يوني بول وغيرها.

وأوضح مسؤول الاستثمار ببلدية الداير بني مالك، محمد بن معزي المالكي أن البلدية تواصل طرح عدد من المشروعات خلال العام الحالي، داعيًّا المستثمرين إلى الاطلاع على الشروط وشراء كراسات الشروط والمواصفات عبر الدخول على الموقع الإلكتروني «بلدي» أو من خلال تطبيق الأجهزة الذكية «بلدي استثمار».