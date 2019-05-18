أعلن عن جائزة لأفضل جهة تقدم خدمات نموذجية لضيوف المنطقة
وجه أمير منطقة عسير رئيس مجلس التنمية السياحي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز بإغلاق المنشآت المخالفة لنظام ولائحة السياحة والصادر بحقها قرار عقوبة.
وأوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة بالمنطقة المهندس محمد العمرة، أنه قد تم تحديد مهلة خلال 72 ساعة لإخلاء هذه المنشآت المخالفة بعدها سيتم الإغلاق، مشددًا في الوقت نفسه على جميع المنشآت السياحية بضرورة الالتزام بالنظام وعدم مخالفته لتجنب العقوبات.
جاء ذلك بعد رعاية أمير المنطقة اجتماع «حسن الوفادة» على مسرح المفتاحة بأبها مؤخرًا، بحضور تجاوز ٢٥٠٠ شريك من محافظي المحافظات ومشائخ القبائل وممثلي ٤٧ إدارة حكومية ومؤسسة أهلية بالمنطقة.
من جهة أخرى حفّز الأمير تركي بن طلال، أصحاب دور الإيواء والمطاعم وكافة المنشآت السياحية بجائزة لأفضل جهة حكومية أو مؤسسة أهلية تقدم خدمات نموذجية متميزة لضيوف المنطقة خلال موسم الصيف لهذا العام، تحت اسم «جائزة إمارة منطقة عسير لحسن الوفادة».
وأكد الأمير تركي خلال الاجتماع أن التوجيهات التي وجه بها قادة البلاد هي أن تكون عسير من أفضل المناطق السياحية على مستوى المملكة، وذلك من خلال ما تقدمه لضيوف المنطقة، وأن ترتقي إلى المستوى الذي نراه في الدول المتقدمة، وشدد على أهمية تقديم أفضل الخدمات في منطقة عسير وتكوين انطباع متميز لكل من يزور المنطقة سواء من داخل أو خارج المملكة.
واستعرض سموه خلال اللقاء عدد من النماذج الإيجابية التي تقدمها عدد من الجهات والإدارات في المنطقة، مطالبًا بأن تكون هذه الصور الإيجابية نموذجًا لباقي الجهات، إلى جانب استعراضه لعدد من النماذج السلبية التي رصدت لعدد من الجهات والطرق الكفيلة بمعالجتها.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد اجتماع «حُسْن الوفادة».. أمير عسير يوجه بغلق 80 منشأة سياحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.