كانت مملوكة لمستشرق هولندي
كشفت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، اليوم السبت، أنّه تمّ بيع صورة فوتوغرافية لمكة المكرمة تعود لعام 1888 في مزاد سوذبي بالعاصمة البريطانية لندن.
وأضافت الصحيفة، أنّ المستشرق الهولندي كريستيان سنوك هيرغرونجي التقط صورًا بيعت واحدة منها مقابل 250 ألف دولار، فيما لم تذكر معلومات عن المالك الجديد للصورة التي تعود للمستشرق الذي كان موظفًا حينذاك في القنصلية الهولندية في جدة، بحسب وكالة «سبوتنيك».
وتعلم هيرجرونجي اللغة العربية والدراسات الإسلامية، وله مؤلفات عن مكة ولم يقم المستشرق فقط بتصوير أماكن مختلفة من مكة بل وسجل أصوات المصلين أيضًا، وقد كان أول باحث غربي يزور مكة.
ونقلت الوكالة عن دار «سوذبي» للمزادات قولها إنّها تُقدِّم مجموعة من الكتب والصور الفوتوغرافية التي قدمتها عائلة سنوك هيرجونجي في شهر مايو.
كانت هذه تفاصيل خبر عمرها 131 عامًا.. بيع صورة نادرة لمكة المكرمة بربع مليون دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.