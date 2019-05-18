السعودية اليوم / اصابة شخصين بجروح في انفجار دراجة نارية مفخخة في الجانب الأيمن لمدينة الموصل



بغداد 13 رمضان 1440 هـ الموافق 18 مايو 2019 م واس

اصيب عراقيان في جروح اليوم ,عندما انفجرت دراجة نارية كانت مفخخة في الجانب الأيمن لمدينة الموصل .

وأفاد الخلية الإعلام الأمني العراقية في بيان : أن الدراجة النارية المفخخة انفجرت عندما كانت مركونة في منطقة الدواسة بالجانب الأيمن لمدينة الموصل، ونتج عنها إصابة شخصين بجروح .

// انتهى //

16:52ت م

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