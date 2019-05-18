السعودية اليوم / أمانة الشرقية تنفذ ٨٩٩ جولة رقابية على المنشآت الصحية خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان



الدمام 13 رمضان 1440 هـ الموافق 18 مايو 2019 م واس

نفذت وكالة شؤون البلديات التابعة لأمانة المنطقة الشرقية منذ بداية شهر رمضان المبارك جولات رقابية عديدة ، وذلك ضمن حملة الرقابة البلدية التي اطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية مؤخرا ، من خلال القيام بجولات تفتيشية ميدانية شملت المنشآت الصحية والغذائية، بهدف إحكام الرقابة الصحية والتأكد من التزام هذه المنشآت بالأنظمة والاشتراطات البلدية وسلامة المواد الغذائية.

وكشف وكيل الأمين لشؤون البلديات سعيد بن أحمد شويل أن حملة الرقابة البلدية في أسبوعها الأول أسفر عنها القيام بتنفيذ ٨٩٩ جولة وزيارة ميدانية رقابية في البلديات المرتبطة للأمانة، التي قامت بها إدارة صحة البيئة في وكالة شؤون البلديات، شملت 682 منشأة غذائية وصحية ومسالخ، جرى خلالها مصادرة ١٠٥٣ كيلو جراماً من المواد الغذائية والبضائع، وإغلاق ١٨ منشأة، فيما بلغ عدد المخالفات والإنذارات ٤٣٤ مخالفة، وتسجيل الغرامات المترتبة على تلك المخالفات.

وتهدف الزيارات إلى تكثيف الرقابة الصحية على أسواق اللحوم والدواجن والأسماك ومعامل تصنيع اللحوم والوجبات الرمضانية، ومحلات الجزارة والتأكد من سلامة اللحوم المعروضة ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ، بالإضافة إلى تكثيف الرقابة على المحلات التجارية والتأكد من تواريخ الأطعمة وحرص العاملون على متابعتها بشكل سليم، مشيرا إلى أن المخالفات المرصودة تنوعت ما بين عدم وجود شهادات صحية للعاملين وتدني مستوى النظافة، وعدم التقيد بلبس القفازات والكمامات وعدم الالتزام بالزي الرسمي وعدم تشغيل مصائد الحشرات، وقد تم فرض غرامات مالية على تلك المخالفات.

// انتهى //

16:21ت م

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