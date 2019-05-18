السعودية اليوم / بلدية شرق الدمام تصادر 3 أطنان من الخضار والفواكه



الدمام 13 رمضان 1440 هـ الموافق 18 مايو 2019 م واس

صادرت إدارة الأسواق ببلدية شرق الدمام 3 أطنان من الخضار والفواكه المتنوعة، يقوم على بيعها وتداولها عمالة مخالفة لنظام العمل في أحد الأحياء، وسط بيئة غير صحية، وذلك ضمن الحملات التي تنفذها البلدية في الرقابة التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وأوضح رئيس بلدية شرق الدمام المهندس حاتم بن سعد الغامدي أن المواقع المحتمل تواجد المخالفين فيها تحت المتابعة المستمرة وسيتم تطبيق النظام على جميع المخالفين وفق لائحة الغرامات البلدية، مشيراً إلى أن هذه الحملة تأتي ضمن الحملات التي تنفذها البلدية في نطاق إشرافها للحد من المخالفات البلدية، والحفاظ على الصحة العامة للمستفيدين.

ودعا المهندس الغامدي جميع المواطنين والمقيمين إلى الانتباه لما يقدم لهم من مواد غذائية وعدم شراؤها من الأماكن الغير معروفة تفاديا للوقوع أي ضرر لا قدر الله، والتعاون مع البلدية والإبلاغ عن أي ملاحظة أو شكوى عبر مركز ٩٤٠ الذكي.

// انتهى //

15:29ت م

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